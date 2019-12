Das schenken die Wennigser ihren Tieren zu Weihnachten

Wennigsen

Wenn das Glöckchen an der Eingangstür zum Zoohaus Stegen klingelt, hat das in diesen Tagen etwas Weihnachtliches. Das liegt aber nicht daran, dass einem ohnehin gerade in jedem Schaufenster Tannenbäume, Lichterketten und Rentiere begegnen und man den Klang der Glocke automatisch mit Weihnachten verbindet. Es liegt viel mehr an dem, was die Kunden der Tierhandlung so kurz vor den Feiertagen kaufen. Denn viele wollen nicht das übliche Katzenfutter und nicht den langweiligen Hundeknochen. Etwas ganz Besonderes muss her – jetzt ist die Zeit der Tiergeschenke.

Spielzeug und Leckerlis sind beliebt

Joachim Stegen gehört das Geschäft in der Innenstadt. Er weiß: Viele seiner Kunden wollen auch ihrem Haustier an Heiligabend etwas schenken. „Tiere sind ja oft der Kindersatz“, sagt der 57-Jährige. „Wenn die eigenen Kinder aus dem Haus sind oder keine Kinder da sind, wird dann die Katze oder der Hund verwöhnt.“ Er kenne das selbst, sagt Stegen. Seinen Katzen könne er auch kaum einen Wunsch abschlagen.

Wer also etwas Besonderes für sein Tier sucht, sei bei ihm genau richtig. „Die meisten suchen nach einem ausgefallen Spielzeug oder ungewöhnlichen Leckerlis“, sagt Stegen. Da bekommt die Katze schon mal die teure Dose Thunfisch mit Ei oder der Hund ein besonders großes quietschendes Kuscheltier. „Viele verpacken die Geschenke dann auch und legen sie unter den Weihnachtsbaum oder binden eine Schleife um den Knochen“, weiß der Fachmann.

Geschenke für Tiere ja – Tiere als Geschenk nein

Doch merken die Tiere überhaupt, dass man ihnen an Weihnachten etwas besonders Gutes tun will? „Natürlich merken die das“, sagt Stegen. „Das Futter oder Spielzeug kriegen sie ja sonst nicht.“ Er selbst hänge zum Beispiel selbst gebackene Tierkekse und Spielzeugmäuse an die untersten Zweige des Weihnachtsbaums, damit die Katzen sich daran erfreuen können. Und sogar seine Kinder, die an den Feiertagen nach Hause kommen, bringen den Vierbeinern immer ein kleines Geschenk mit. „Da wissen sie dann auf jeden Fall, dass Weihnachten ist“, sagt Stegen.

Geschenke für Tiere ja – Tiere als Geschenk nein. Da ist der Ladenbesitzer streng. „Der Konsumrausch muss bei Lebewesen aufhören“, sagt er. Für ihn sei ein Haustier ein Familienmitglied, „und Familienmitglieder gibt es auch nur ganz selten zu Weihnachten“. Zum einen habe Stegen oft das Gefühl, dass Tierkäufe zu Weihnachten nicht gut genug durchdacht sind, zum anderen sei der Weihnachtstrubel zu viel Stress für das Tier, das sich in Ruhe einleben will. Daher kauft Stegen auch keine Tiere zusätzlich für das Weihnachtsgeschäft ein. An die, die sich das gut überlegt haben, vermittelt er aber nach Weihnachten aber gern ein neues Familienmitglied.

