Bredenbeck

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Lilli Mihatsch sich ihren Lebenstraum erfüllt und das Restaurant Josephs in Bredenbeck eröffnet. Es folgte eine Erfolgsgeschichte – Ende Februar wurde Mihatschs Laden bei der „Nacht der Gastronomie“ als bestes Restaurant ausgezeichnet. Doch nun steht fest: Das Josephs ist Geschichte. Wegen der Corona-Krise muss die junge Gastronomin ihr Restaurant für immer schließen.

Die Schließung sei aber nicht nur der Pandemie geschuldet, sagt Mihatsch. „Wir hatten einen schweren Start. Wegen des Fachkräftemangels mussten wir zunächst Köche mieten – das hat meine Rücklagen aufgebraucht“, erklärt die 36-Jährige. Bereits seit dem 17. März ist das Josephs geschlossen, seit die erste coronabedingte Einschränkung der Öffnungszeiten bekannt wurde. „Auch ein Bringdienst oder Abholservice hätte sich bei uns nicht gelohnt“, sagt Mihatsch. Im ländlichen Raum und mit dem besonderen Essensangebot wäre das einfach nicht wirtschaftlich gewesen.

Mihatsch geht die Situation merklich nah. „Für mich war das so, als wäre mein Großvater zum zweiten Mal gestorben“, berichtet sie. Denn das Josephs ist nach ihrem Großvater benannt, es ehrt den Mann, bei dem Mihatsch in ihrer Kindheit viel Zeit verbracht hat.

Schließung bricht Gastronomin das Herz

Ihr Konzept kam bei den Gästen gut an – das Josephs wurde innerhalb weniger Monate zu einer gefragten Adresse – so gefragt, dass die Gastronomin im Februar den Publikumspreis bei der „Nacht der Gastonomie“ gewann. Die HAZ-Leser hatten das Josephs zum besten Restaurant gewählt. Mihatsch hat im Josephs auf eine saisonale, nachhaltige und regionale Karte gesetzt, die sie mit ihrem Küchenteam jeden Monat geändert hat. Neben der handwerklich hervorragenden Küche stand aber vor allem die Kreativität im Vordergrund: Die Rechnung wird zum Beispiel mit einer Spieluhr an den Tisch gebracht. Und damit weder Kindern noch Erwachsenen langweilig wird, kann auf den mit Papier gedeckten Tischen gemalt werden.

Gerade weil das Josephs für Mihatsch viel mehr war als nur ein Restaurant, habe sie die Schließung so hart getroffen, sagt sie. Jedes Mal wenn sie an ihrem früheren Restaurant vorbei fahre, schneide es ihr ins Herz. „Ich könnte sofort in Tränen ausbrechen, wenn ich den Laden betrete.“ Doch sie habe sich entschieden, nach vorne zu schauen. „Ich kann mir keine Emotionen mehr leisten, sonst breche ich zusammen“, sagt sie. „Ich bin mit der Zeit hart geworden. Wäre ich so emotional, wie ich eigentlich bin, würde mich die Situation zu Grunde richten“, sagt Mihatsch.

Mihatsch will Gastronomie ganz aufgeben

Eine Neueröffnung nach den Corona-Lockerungen sei für sie letztendlich nicht in Frage gekommen, erklärt sie. „Dazu fehlte das Geld“, sagt Mihatsch, die Insolvenz anmelden musste. Natürlich habe sie lange versucht, einen anderen Ausweg aus der Misere zu finden – ohne Erfolg. Letztendlich habe sie keine Alternative gesehen, als ihr Josephs zu schließen. „Diese Entscheidung hat mir unglaublich weh getan“, berichtet sie und betont: „Die 3000 Euro Soforthilfe waren nichts weiter als ein Tropfen auf dem heißen Stein – die haben uns nicht retten können.“ Dennoch würde sie es immer wieder so machen. „Wir hatten eine wunderschöne Zeit im Josephs, auch wenn ich mir gewünscht hätte, das sie länger hält.“

Doch Mihatsch lässt sich nicht unterkriegen. „Es nützt ja nichts, ich muss aufstehen, mein Krönchen richten und weiter machen“, sagt sie. Dabei helfe ihr sehr, dass die Gastroszene in Hannover eine große Familie sei. „Ich bin vorübergehend im Bistro Ron & Roger’s am Engelbosteler Damm untergekommen“, sagt sie. Dort arbeitet sie nun als Food & Beverage-Managerin.

Eines betont Mihatsch aber gleich: „Ich werde der Gastronomie endgültig den Rücken kehren – wenn schon ein Neuanfang, dann richtig.“ In ein paar Jahren möchte sie als Sterbebegleiterin oder in einem Bestattungsunternehmen arbeiten. „Ich glaube, ich bin empathisch genug, um Menschen dabei zu helfen, den Abschied von ihren Angehörigen zu planen.“

Wer will die Gaststätte in Bredenbeck übernehmen? Nachdem klar war, dass das Josephs Geschichte ist, sucht der Dorfgemeinschaftsverein Bredenbeck als Verpächter einen neuen Gastronomen für die Räume. „Es tut uns natürlich Leid, und wir wünschen Lilli alles Gute“, sagt der Vorsitzende Thomas Behr. Dennoch wünscht er sich, dass nun als Nachfolger ein etwas anderes Lokal im Dorfgemeinschaftshaus öffnet – und das möglichst bald. „Wir wollen eine Kneipe, in der die Bredenbecker auch ungezwungen nur mal ein Bier zusammen trinken können“, sagt Behr. Das sei beim Josephs mit seiner gehobenen Küche nicht der Fall gewesen. „Natürlich soll aber auch Essen angeboten werden“, betont Behr und verrät: Zwei Interessenten haben sich bereits gemeldet, es stehen Kennenlerngespräche an. Dennoch sucht der Verein derzeit noch aktiv nach einem Nachfolger. „Wer denkt, dass sein Konzept zu unserem Bredenbeck passt, der kann mich gerne anrufen“, sagt Behr. Er ist sicher, dass ein Lokal mit lockerer Atmosphäre im Dorfgemeinschaftshaus gut laufen würde. „Immerhin fehlt so etwas bei uns.“ Der Vorsitzende des Dorfgemeinschaftsvereins ist unter Telefon 0162 28 99 755 erreichbar.

Von Lisa Malecha