Wohin mit dem Klärschlamm aus Wennigsen?

Wohin mit dem Schlamm aus der Wennigser Kläranlage? Über diese Frage muss der Wennigser Rat entscheiden. Eine Möglichkeit haben nun Christoph Kollenda, Geschäftsführer des Energiedienstleisters Enercity Contracting Gesellschaft, und Günter Fehr vom Entsorgungsfachbetrieb Bio Solid im Bauausschuss vorgestellt. Sie würden den Klärschlamm aus Wennigsen gern in ihrer Klärschlamm-Verbrennungsanlage verwerten.

Da der im Schlamm enthaltene Phosphor recycelt werden muss, scheidet die Verbrennung etwa in Kohlekraftwerken oder Zementwerken aus. Daher sucht die Gemeinde Wennigsen nach einer Lösung für ihren Schlamm. Zwar dürfte dieser auch künftig als Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden, weil die Kommune weniger als 50.000 Einwohner hat. Den Phosphor müsste sie dennoch recyceln. Zudem gibt es hohe Auflagen für das Düngen mit Klärschlamm – wie etwa begrenzte Zeiten, in denen der Schlamm ausgebracht werden darf. Daher sucht die Gemeinde nun Alternativen.

Enercity will Schlamm aus Wennigsen

Eine davon bieten die Stadtwerke Enercity. Sie bauen eine Klärschlammverbrennungsanlage am Moorwaldweg gegenüber dem Müllofen im hannoverschen Stadtteil Lahe. Läuft alles nach Plan, geht die Anlage im Sommer 2022 in den Probe- und Anfang 2023 in den Regelbetrieb. Ausgelegt ist sie auf eine Kapazität von 30 000 Tonnen Klärschlamm.

Die Betreiber wollen ihre Öfen in der Anlage bei Lahe natürlich auslasten und haben daher nun in der Sitzung des Wennigser Bauausschusses für ihr Projekt geworben. Das Konzept der Anlage: Der Schlamm, der erst bei einem Feststoffanteil von 42 Prozent brennbar ist, soll dezentral entweder durch die Sonne oder durch Industrieabwärme trocknen. Dafür unterhält Biosolid mehrere Anlagen. Die bei der anschließenden Verbrennung im Schlammofen anfallende Wärme speisen die Stadtwerke in ihr Fernwärmenetz ein.

Auch für den Phosphor planen die Stadtwerke eine Verwertung. Dazu haben sie mit dem Versorgungsunternehmen Gelsenwasser eine Kooperation beschlossen. In einer Anlage im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt wollen sie Kalziumphosphat herstellen, das ebenfalls als Dünger Verwendung findet.

Alternative ohne „Mülltourismus“?

Der Klimaschutzbeauftragte Detlev Krüger-Nedde kritisierte den „Mülltourismus“ und wollte wissen, ob es auch eine komplett dezentrale Alternative gibt, bei der der Klärschlamm nicht transportiert werden muss. „Wir lassen ihn vorgetrocknet anliefern, um den Transportaufwand zu verringern“, antwortete Kollenda.

Martin Waßermann, Leiter des Fachbereichs Bauen der Gemeinde Wennigsen, riet den Politikern, nicht bis 2023 zu warten, wenn die Phosphor-Recycling-Regelung in Kraft tritt. Bis dahin könnte die Verbrennungsanlage ausgelastet sein. „Und wir mussten in der Vergangenheit schon Klärschlamm in andere Bundesländer transportieren, weil wir ihn nicht losgeworden sind“, warnte er. Das solle in Zukunft verhindert werden.

