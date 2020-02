Warum „Hisches Eiche“ plötzlich an anderer Stelle steht

Argestorf

Wie pragmatisch man manche Dinge lösen kann, haben Mitarbeiter der Forstgenossenschaft Argestorf bewiesen, als eine Eiche am Waldparkplatz wegen Weißfäule in den Wurzeln gefällt werden musste. Nun handelte es sich dabei nicht um irgendeinen Baum, sondern um „Hisches Eiche“; ein Baum, der dem ehemaligen Vorsitzenden der Forstgenossenschaft, Heinrich Hische, gewidmet war – worauf auch ein Schild hinwies, das an der Eiche hing. Was also tun? Die Mitarbeiter der Forstgenossenschaft nahmen die Plakette mit der Aufschrift „Zur Erinnerung an den Grenzbegang 1930 Hisches Eiche genannt“ und befestigten das Schild kurzerhand an einem benachbarten Baum.

Am Waldparkplatz in Argestorf musste die Hische-Eiche gefällt werden – und das Namensschild wanderte an einen anderen Baum. Quelle: Lisa Neugebauer

Hisches Nachfahren reagieren leicht irritiert. „Zu dem neuen Baum fehlt uns irgendwie die Verbindung“, sagt der Argestorfer Ernst Hische, Enkel von Heinrich Hische. Doch weil nicht nur die Forstgenossenschaft pragmatisch veranlagt ist, nehmen er und sein Bruder den Vorgang letztlich gelassen hin. „Ich sage mir: Es ist jetzt nicht mehr zu ändern. Es ist wie es ist“, sagt Harry Hische.

Und immerhin: Auch der Baum, an dem das Schild „Hisches Eiche“ jetzt hängt, ist: eine Eiche.

Darum musste die Hisches Eiche gefällt werden Obwohl die Hisches Eiche für Passanten einen gesunden Anschein machte, hat die Forstgenossenschaft den Baum Mitte Januar gefällt. Grund sei eine Weißfäule in den Wurzeln gewesen, erklärt Jürgen Reinecke, Umweltexperte der Gemeinde Wennigsen. Bei einer routinemäßigen Baumkontrolle sei die Krankheit aufgefallen. Obwohl der Stamm noch gut ausgesehen habe, habe die Krone des Baums schon einige Anzeichen gezeigt: „Sie war schon deutlich eingezogen und bestand nur noch aus wenigen jungen Ästen“, sagt Reinecke. Da die Eiche durch die Krankheit in den Wurzeln an Stabilität verlor, habe die Gemeinde mit der Forstgenossenschaft abgesprochen, den Baum zu fällen. Da sie direkt am Waldparkplatz steht, den die Gemeinde sichern muss, sei der Baum ein zu hohes Sicherheitsrisiko gewesen, sagt Reinecke. „Wenn die Wurzeln den Baum nicht mehr halten, hätte er leicht umkippen können.“

Von Lisa Neugebauer