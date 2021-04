Wennigsen

Schon seit dem vergangenen Herbst ist der sogenannte Pumptrack-Parcours am Bröhnweg asphaltiert, und er sieht schon ziemlich fertig aus. Doch die neue, 180.000 Euro teure Skater- und Bikeranlage ist noch immer nicht freigegeben. Grund sind bauliche Mängel. Wann die Strecke freigegeben wird, ist weiterhin unklar. Nun fordern die SPD und das Jugendparlament Informationen dazu, wie und vor allem wann es weitergeht.

„Die kommunale Skateranlage am Bröhnweg in Wennigsen ist ein Erfolgsmodell. Seit der Fertigstellung im Herbst 2020 wird das Areal bei fast jedem Wetter von Kindern und Jugendlichen rege genutzt“, schreibt die SPD Wennigsen in einer Pressemitteilung. Die Anlage in der Nähe des Wasserparks hat eine mehr als zwölf Jahre lange Vorgeschichte. „Umso mehr freuen wir uns, dass das Interesse an der Anlage so groß ist“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Ingo Klokemann. Die Vielzahl der Kinder und Jugendlichen auf der Anlage sei der beste Beweis dafür, dass die Entscheidung für diese Anlage die richtige gewesen sei.

SPD fordert Öffnung noch in diesem Jahr

Jedoch ist das Areal wegen baulicher Mängel noch nicht offiziell freigegeben, die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Daher fordert die SPD einen konkreten Zeitplan für die Instandsetzung. „Wir müssen endlich eine Lösung für die Kinder und Jugendlichen finden“, sagt Klokemann.

"Betreten verboten!": Noch darf die Skate- und Bikeanlage am Bröhnweg nicht genutzt werden. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

Der Wennigser SPD-Nachwuchs ist ebenfalls mit seiner Geduld am Ende. „Wir sind bestürzt, dass die Skateranlage auf bürokratische Hürden stößt“, sagt der Juso-Vorsitzende Arne Kaiser. „Wir fordern alle Beteiligten auf, die Probleme noch in diesem Jahr zu lösen, damit die Anlage endlich offiziell genutzt werden kann.“

SPD-Vorstandsmitglied Björn Hagen ergänzt: „Es muss dringend eine technische Klärung erfolgen – eine konfrontative Auseinandersetzung sollte vermieden werden. Als Vater einer Tochter, die gerne legal auf der Anlage aktiv wäre, bekomme ich die Probleme hautnah mit.“

Firma soll Mängel beheben

Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehen Bürgermeister Christoph Meineke in der Pflicht. „Wir haben den Verwaltungschef seit Anfang des Jahres bei allen möglichen Gelegenheiten nach dem Sachstand der Skateranlage gefragt, aber niemand hat verstanden, wie es weitergehen soll“, sagt der SPD-Vorsitzende Jonas Farwig. Die baulichen Mängel seien mittlerweile bekannt, aber der Plan des Bürgermeisters bleibe unklar.

Meineke weist indes darauf hin, dass die Verwaltung die ausführende Firma dazu aufgefordert hat, die Mängel zu beseitigen. Er habe dem Jugendparlament zudem in der vergangenen Woche zugesichert, den weiteren Plan bald vorzulegen. Um den aktuellen Stand in Sachen Skateranlage wird es auch in der kommenden Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag, 29. April, gehen. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Von Lisa Malecha