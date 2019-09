Sorsum

Die Waldorfschule feiert ihr 25-Jähriges. An ihrem Standort in Sorsum befindet sie sich zwar erst seit 1995. Davor wurden aber bereits zwei Klassen ein Jahr lang in mobilen Containern am Bröhnweg neben dem Freibad in Wennigsen unterrichtet.

Geburtstagskuchen-Party der Schüler

Gefeiert wird das 25-jährige Bestehen in zwei Etappen. „Am Freitag begehen wir das Jubiläum mit unseren Schülern“, teilt Kornelia Weber von der Schulverwaltung der Sorsumer Waldorfschule mit. Dann steigt mittags in der Schule eine Geburtstagskuchen-Party mit einem Auftritt von Clownin Barbalotta. Für ein Erinnerungsfoto werden sich alle Schüler auf der Wiese aufstellen und die Zahl „25“ bilden. An der Waldorfschule Sorsum werden 360 Schüler von der ersten Klasse bis zum zwölften Jahrgang unterrichtet.

Abendprogramm für Ehemalige, Eltern und Kollegen

Die Feier für Ehemalige, Eltern, Freunde, Kollegen und Förderer der Freien Waldorfschule Sorsum beginnt am Sonnabend, 7. September, um 18.30 Uhr. Im Programm gibt es unter anderem einen Auftritt des Schüler-Zirkus’ der Freien Waldorfschule Hannover und Chansons von Hildegard Knef und Friedhelm Kändler. Lehrer Björn Jensen und der ehemalige Waldorfschüler Leonhard Günther moderieren den Abend.

Hier gibt’s Karten

Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, erhältlich sind sie täglich zwischen 8 und 12 Uhr im Sekretariat der Schule. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.

Von Jennifer Krebs