Wennigsen

Die Polizei ermittelt in Wennigsen wegen Sachbeschädigung an Wahlplakaten: An der Argestorfer Straße wurde ein Transparent der Grünen mit Farbe verunstaltet. Die Schmierereien waren am Sonnabend aufgefallen.

Bereits am 18. Juli und 22. und 23. Juli waren mehrere Aufstellwände der CDU, der SPD und der Grünen durch Farbschmierereien beschädigt worden. Darüber hinaus ermitteln die Beamten in mehreren Fällen von Diebstählen von Wahlplakaten der AfD. Hierzu hat sich auch das zuständige Fachkommissariat „Staatsschutz“ der Polizeidirektion Hannover eingeschaltet.

Die Polizei bittet unter Telefon (0 51 09) 51­ 71 15 um Zeugenhinweise.

Von Jennifer Krebs