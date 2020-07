Wennigsen

Ob es sich um Großeltern handelt, die ihr Tablet einrichten müssen, um ihre Enkel per Videocall zu sehen oder um Schüler, die auf einmal ihre Hausaufgaben am Rechner erledigen müssen – während der Corona-Pandemie ist Medienkompetenz wichtiger geworden als je zuvor. Dabei habe sich auch gezeigt, wie viel Lernbedarf es gibt, sagen die zwei Wennigser, die ihre Unterstützung anbieten. Benjamin Baris und Kai Wegner haben daher den Verein deister.vision – Akademie am Deister gegründet.

Baris und Wegner sehen Aufklärungsbedarf besonders in den Bereichen Medienkompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und dem Umgang mit digitalen Endgeräten im Internet. „Der Verein soll allen einen Mehrwert bieten, die sich im aktuellen Wandel unter digitalen Voraussetzungen weiterentwickeln wollen“, sagt Baris. Daher wollen sie Internetnutzer bei der Organisation der „neuen Normalität“ wie etwa Homeoffice, Homeschooling und digitale Kommunikation unterstützen und Hilfestellung in den Bereichen Bewerbungs- und Karrierecoaching, Datenschutz oder auch im alltäglichen Umgang mit Smartphone und Tablet geben.

Schulen sollen vom Angebot des Vereins profitieren

„Wir sehen so viele Ängste und Fragezeichen bei den Menschen“, sagt Wegner, der in seinem Geschäft an der Hauptstraße Elektrogeräte repariert und wartet. Dorthin kämen nicht nur Kunden mit kaputten Smartphone-Displays, sondern auch Menschen, die Fragen zur Bedienung ihrer Geräte haben. „Was soll ich denen dann in Rechnung stellen?“, fragt er. Für solche Fälle soll der Verein da sein, der auch die örtlichen Schulen unterstützen soll – etwa mittels Workshops für Lehrer und Schüler.

Wegner, Vater von drei Kindern, ist es ein großes Anliegen, auch Schülern und Lehrern den Umgang mit digitalen Medien näherzubringen. Im Unterricht werde immer mehr auf digitale Whiteboards und Tablet-PCs sowie das Internet gesetzt – und das sei nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer oftmals eine Herausforderung, denn auch die Lehrmethoden müssten darauf umgestellt werden, sagt er.

Beratung ist für Vereinsmitglieder kostenlos

Mit der Gründung des Vereins möchten Baris und Wegner, die in Wennigsen und Holtensen leben und beide in Wennigsen aufgewachsen sind, ihre Kompetenzen in den Bereichen Bildung und Technologie einbringen. Baris hat bereits Unternehmen zu Themen der internen und externen Kommunikation beraten, fördert Start ups und war auch als Dozent tätig. Wegner ist seit Jahren in den Bereichen Versicherungswirtschaft, Telekommunikation, Elektronik und Unternehmensgründung tätig.

Es gebe auch bereits Interessenten, die dem Verein beitreten wollen. Für Mitglieder ist die individuelle Beratung kostenlos, ebenso wie die Teilnahme an den Experten-Foren. Die Kosten werden mit dem Mitgliedsbeitrag gedeckt. Außerdem sind für Mitglieder die Workshops, für die sich auch Nichtmitglieder anmelden können, kostengünstiger.

Umgang mit digitalen Medien erlernen

Die Arbeit des Vereins soll über den Aufbau eines Netzwerks von Partnern und Experten, über Workshops für Lehrer, Senioren und Familien, bis hin zur Unterstützung bei Problemen mit dem Internet oder dem Computer reichen. „Es geht darum, zwischenmenschliche und digitale Kommunikation zu verstehen und sie in der Folge richtig anzuwenden“, erklärt Baris.

Kooperation mit dem Elan

Als ersten Kooperationspartner konnten die beiden Männer schon das Fitness-Center Elan gewinnen, mit dem gemeinsame Projekte der körperlichen und geistigen Fitness ebenso wie Digital-Detox-Workshops geplant sind.

Workshops und Sprechstunde starten Als Startschuss der Initiative planen Benjamin Baris und Kai Wegner ab dem 21. Juli eine Sommera-Akademie. Während der Ferien haben alle Interessenten die Möglichkeit, Ein- und Zwei-Tages-Workshops zu besuchen, die Themen sind Medienkompetenz, Persönlichkeitsentwicklung, Bewerbungs- und Karrierecoaching, Rhetorik-Coaching und Präsentationstechniken, Gründungsberatung, Homeoffice und Homeschooling. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite deister.vision oder per E-Mail an termine@deister.vision sowie unter Telefon (05103) 555 7330. Dort sind auch Anmeldungen möglich. Ergänzend zu den Workshops bietet deister.vision eine Sprechstunde an: Jeweils mittwochs können sich Interessenten von 10 bis 16 Uhr in den Räumen an der Hauptstraße 31A beraten lassen. Auch Stammtische mit Experten sind geplant.

