Einfach selbst anpacken: Vater und Sohn sammeln Müll aus der Feldmark

Degersen/Wennigser Mark

Rund 200 Flaschen, 27 Autoreifen, sechs Säcke voll Kunststoffmüll, eine Leiter, ein Wäscheständer, Ölkanister und vieles mehr – das ist das erschreckende Ergebnis der Aufräumaktion von Mathis (10) und seinem Vater Rainer Neddermeier. Zum wiederholten Male haben der Nebenerwerbslandwirt und sein Sohn die Feldmark zwischen Degersen und Wennigser Mark aufgeräumt. Denn jedes Mal, wenn sie von ihrem Zuhause in der Wennigser Mark zur Hofstelle nach Degersen fuhren, ist ihnen der viele Müll aufgefallen, der dort in der Feldmark liegt.

An einem Sonnabend im Februar haben die beiden dann kurzerhand entschieden, etwas dagegen zu tun und zogen mit Trecker und Anhänger los. Der Plan, den gesamten Weg zwischen Degersen und Wennigser Mark aufzuräumen, gelang aber nicht. Denn schon nach dreieinhalb Stunden war ihr Anhänger voll – und das bereits vor der Eisenbahnbrücke.

Weitere Aktion folgt

Die beiden hoffen nun, dass sich die Spaziergänger über die saubere Feldmark freuen, in Zukunft weniger Müll in der Natur entsorgt wird und sich sogar Nachahmer zum Aufräumen finden. Rainer und Mathis wollen die Aktion auf jeden Fall in den nächsten Wochen wiederholen. Dann auch mit Unterstützung: Es haben sich schon einige Kinder zum Helfen angeboten.

Von Lisa Malecha