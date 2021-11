Wennigsen

Die Sanierung der Hauptstraße in Wennigsen brachte es mit sich: Plötzlich war der Ursulabrunnen verschwunden. Der beliebte Treffpunkt in der Ortsmitte musste für die Dauer der Bauarbeiten weichen. Mittlerweile ist der Brunnen wieder da – und seit Donnerstag sprudelt es auch wieder am angestammten Standort an der Einmündung der Hagemannstraße in die Hauptstraße. Im Zuge des Hauptstraßenprojekts wurde auch der Brunnen instand gesetzt.

Ein markantes Ziel

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Brunnen heute wieder einweihen können. Er ist ein für die Wennigser wichtiges und markantes Ziel in der Ortsmitte“, sagt Wilfried Harting. Der zweite Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Wennigsen (VVV) dankte dabei nicht nur dem anwesenden Bürgermeister Ingo Klokemann (SPD) und der Gemeinde Wennigsen sowie deren Bauhof für Finanzierung und Umsetzung, sondern auch zahlreichen Sponsoren für Spenden sowie dem Ehepaar Jürgen und Anni Mehlhop. Die beiden VVV-Mitglieder, deren Sohn Carsten früher erster Vorsitzender des Vereins war, kümmern sich um die Grünpflege an der Anlage.

Zum Gedenken an Verstorbene

Friedrich Hüper (von links) hat sich bei Jürgen und Anni Mehlhop für die Grünpflege bedankt. Quelle: Stephan Hartung

1972 hatte die Wennigserin Milda Feldkirch das Wasserspiel zum Gedenken an ihre in Südamerika verstorbene Tochter Ursula gestiftet und im Auftrag des VVV, der den Brunnen immer noch betreut, vor der Volksbank bauen lassen.

Technik machte lange Probleme

Bis heute gab es aber immer wieder Probleme mit der Technik, zudem lag der Brunnen im Sommer bei zu hoher Verdunstung trocken. Der Bauhof musste dann anrücken und Wasser nachfüllen.

Nach rund 50 Jahren wurde es nun Zeit für eine grundlegende Sanierung, zumal der marode Brunnen nach Schätzung des VVV seit drei Jahren außer Betrieb war. Zwischendurch drohte sogar ein kompletter Abriss, weil der Brunnen undicht war – Wasser lief in den Keller des benachbarten Wohnhauses.

Anders als früher hat der Brunnen nun einen eigenen Wasserzufluss. „Außerdem besitzt die Anlage jetzt einen direkten Stromanschluss“, erklärt Ingenieur Friedrich Hüper, der von der Gemeinde mit dem Projekt beauftragt worden war. Das sei zuvor anders gewesen: „Da musste Herr Kohlmorgen bei der Volksbank in den Keller gehen und den Strom anstellen.“ Herr Kohlmorgen, das ist Steffen Kohlmorgen, Leiter des Betriebshofs. Der Brunnen befindet sich an der Straßenecke unmittelbar am Eingang zur Wennigser Filiale der Volksbank.

Der Brunnen befindet sich an der Straßenecke unmittelbar am Eingang zur Wennigser Filiale der Volksbank. Quelle: Stephan Hartung

VVV bittet um Spenden für Sanierung

Rund 30.000 Euro habe die Sanierung des Ursulabrunnens gekostet, sagt VVV-Kassenwart Detlef Mainka. Die Gemeinde Wennigsen ist in Vorleistung getreten, weil der Verein diesen Betrag nicht aufbringen konnte. Um die Kosten für die Gemeinde gering zu halten, hat der VVV bereits Spenden in Höhe von rund 5000 Euro eingesammelt. Weitere Spenden können Interessierte auf das Konto des VVV Wennigsen bei der Volksbank Pattensen, IBAN DE54 2519 3331 0643 6714 00, einzahlen. Das Stichwort lautet „Ursulabrunnen“. Der VVV stellt auf Wunsch auch Spendenbescheinigungen aus.

Von Stephan Hartung