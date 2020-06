Unbekannte zünden Protestplakat gegen Rassismus an

Wennigsen

Wennigser Jugendliche haben am Mittwoch in Wennigsen, Gehrden und Barsinghausen kleine Gedenkstätten errichtet und damit ihre Solidarität mit dem bei einer gewaltsamen Festnahme getöteten US-Amerikaner George Floyd und allen Betroffenen rassistischer Gewalt ausgedrückt. So hätten sie an verschiedenen Orten, wie etwa vor dem Wennigser Naturkostladen oder am Kloster, Schilder, Banner und Kerzen aufgestellt, berichtet Jugendbürgermeister Ole Hagen, der sich privat an der Aktion beteiligte. Doch ein vor der Turnhalle aufgestelltes Schild brannte offenbar ab. Dabei schließt Hagen einen Unfall aus. Das Bild könne sich trotz der Kerze davor nicht selbst entzündet haben. „Da muss nachgeholfen worden sein“, vermutet er.

So sah das Schild aus, bevor es verbrannte. Quelle: Privat

Das Thema braucht Aufmerksamkeit

Der Vorfall hat auch die 17-jährige Initiatorin Eva schockiert: „Wir konnten es erst gar nicht fassen.“ Sie sei sprachlos darüber, dass jemand offenbar Gedenkstätten zerstöre, zumal ihre Aktion wenig provokativ gewesen sei. In Hannover habe es bereits viele Proteste gegeben. „Meiner Meinung nach muss auch lokal gehandelt werden“, erklärt sie. Das Thema sei immer noch aktuell, und damit es nicht in Vergessenheit gerate, brauche es Aufmerksamkeit – wie etwa mit der Aktion am Mittwoch. Etwa 30 Jugendliche hätten sich beteiligt. Darunter auch eine ganze Klasse der Waldorfschule Sorsum.

Engagiert gegen Rassismus: Schüler des zwölften Jahrgangs der Waldorfschule Sorsum haben ein Banner gestaltet. Quelle: Privat

Weitere Protestaktion geplant

„Auch in Wennigsen gehen die Meinungen auseinander“, sagt Hagen. Doch wo die Meinungen sich gegen andere richteten, müsse auch Widerspruch erfolgen. Von einem solchen Vorfall wollten sie sich nicht kleinkriegen lassen, ihre Aktion sei trotzdem ein voller Erfolg gewesen.

Der Protest ist noch nicht vorbei: Am Sonntag, 14. Juni, wollen die Aktivisten von Fridays for Future Wennigsen unter dem Motto „ Solidarität grenzenlos – aufstehen gegen Rassismus“ um 14 Uhr von der Hagemannstraße entlang der Hauptstraße bis zum Edeka Ladage eine Menschenkette bilden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Abstände zwischen den Demonstrierenden einzuhalten sind und ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht ist.

Auch vor dem Kloster haben die Jugendlichen neben einem Kreuz ein Schild aufgestellt. Quelle: Alina Stillahn

Von Alina Stillahn