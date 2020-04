Überall Scherben und Müll: Unbekannte feiern Party an Wassertretstelle

Wennigser Mark

Scherben im Becken, mehrere leere Bierkisten, zerschmetterte Flaschen und Zigarettenstummel – Friedel Szellgalles vom Kneipp-Verein ist entsetzt von dem Anblick, der sich im am Sonnabend an der Wassertretstelle in der Wennigser Mark bietet. Unbekannte haben dort am Freitagabend augenscheinlich eine Party gefeiert – und allerlei Müll hinterlassen. Der Kneipp-Verein, dem die Wassertretstelle gehört, wird nun Anzeige gegen Unbekannt erstatten.

Die Tretstelle sei „total verwüstet und mit Scherben und Zigarettenresten verunreinigt“, sagt Szellgalles, der sich seit 16 Jahren um die Wassertretstelle in der Wennigser Mark kümmert. Die Anlage und die Tretstelle am Waldkater waren 1974 im Gründungsjahr des Vereins gebaut worden. Wassertreten soll die Durchblutung fördern, Krampfadern vorbeugen und Abwehrkräfte stärken. Außerdem wirkt es nach einer Wanderung erholend.

Anzeige

Nach der illegalen Party an der Wassertretstelle: Unbekannte haben allerlei Müll zurückgelassen. Quelle: Karola Nolte

Weitere NP+ Artikel

„So ein Chaos habe ich noch nie gesehen“, berichtet der 81-jährige Szellgalles. Besonders ärgere ihn die Verwüstung, weil der Verein kurz zuvor erst das Becken frisch gestrichen und zwei Tage zuvor erst zwei neue Bänke an der Tretstelle aufgestellt hat, damit Wanderer sich dort ausruhen können. „Auf denen wurden unter anderem auch Zigaretten ausgerückt“, sagt Szellgalles.

Seine Nachbarin habe ihn am frühen Sonnabendmorgen auf das Chaos an der Tretstelle aufmerksam gemacht. „Ich drehe ohnehin jeden Morgen meine Runde und schaue dort vorbei“, sagt der Märker, der nur wenige hundert Meter von der Wassertretstelle entfernt lebt. Er sei sofort zu der Tretstelle des Kneipp-Vereins gegangen und habe auch den Vorstand informiert. „Wir haben dann zunächst Fotos gemacht, um alles zu dokumentieren“, sagt Szellgalles.

Nach der illegalen Party an der Wassertretstelle: Unbekannte haben allerlei Müll zurückgelassen. Quelle: Karola Nolte

Verhalten ist für Verein unverständlich

Im Anschluss haben er und Friedrich Nolte vom Kneipp-Verein das Chaos beseitigt. „Fast zwei Stunden waren wir mit dem Aufräumen und Saubermachen beschäftigt“, sagt Szellgalles. Er könne einfach nicht verstehen, wieso jemand die Tretstelle so verunreinigen müsse. „Immerhin steht dort auch ein Mülleimer – andere Besucher räumen ihren Abfall auch weg“, sagt er. „Wir haben ja früher auch gefeiert, aber Vandalismus gab es bei uns nicht.“

Zudem sei das Verhalten angesichts der Corona-Pandemie ohnehin nicht nachvollziehbar und verboten. Denn mehrere leere Bierkästen und zig Schnappsflaschen sowie unzählige Zigarettenstummel ließen darauf schließen, dass zahlreiche Menschen dort gefeiert haben, ergänzt Karola Nolte vom Kneipp-Verein, die am Sonnabend ebenfalls vor Ort war. Damit, seine Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, sei dieses Verhalten nicht vereinbar.

Nach der illegalen Party an der Wassertretstelle: Unbekannte haben allerlei Müll zurückgelassen. Quelle: Karola Nolte

„Die haben nichts mitgenommen, die Glasflaschen sogar zerschmettert – überall lagen Scherben rum“, sagt Szellgalles. „Es sah einfach nur schlimm aus.“ Glücklicherweise sei das Becken zur Zeit leer, da die Tretstelle auf Grund des Coronavirus geschlossen ist, so konnten die Scherben im Becken gut entfernt werden.

Verein fürchtet Nachahmer

Zwar sei es nicht das erste Mal, dass Menschen die Tretstelle für Feiern missbrauchen, aber das Ausmaß der Vermüllung habe ihn sehr mitgenommen. „Ich befürchte fast, dass wir mit so etwas nun häufiger rechnen müssen, da die Menschen nicht in Kneipen gehen können“, sagt Szellgalles. Gerade zu Himmelfahrt habe es immer wieder Vandalismusschäden an den Tretstellen gegeben.

Karola Nolte kündigt zudem an, dass sie eine Anzeige bei der Polizei erstatten wird. „So ein Verhalten können und wollen wir uns nicht gefallen lassen.“ Sie hofft, an das Gewissen der Übeltäter appellieren zu können. „Die Tretstelle ist gut für den gesamten Tourismus, viele Eltern nutzen den Ort, um mir ihren Kindern bei einem Spaziergang zu entspannen – und dann zerstören irgendwelche Vandalen den Platz, die ihn einfach nicht wertschätzen.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha