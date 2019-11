Wennigsen

Am Nachmittag oder frühen Abend des vergangenen Dienstags sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Moltkestraße in Wennigsen eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt, um so in das Haus zu gelangen. Im Gebäude durchsuchten sie laut Polizei die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit kann auf 15 Uhr bis 22.30 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die etwas Verdächtiges oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517 115 oder der Polizeistation Wennigsen unter (05103) 927940 zu melden.

Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wennigsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Lisa Malecha