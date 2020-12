Wennigsen

Grundschulleiterin Melanie Engelke ist sauer. Als sie und ihre Kollegen am Montagmorgen in die Grundschule Wennigsen gekommen sind, hat sie dort eine unschöne Überraschung erwartet: Unbekannte haben die Wände der Grundschule am Wochenende mit Graffiti beschmiert. „Und dann auch noch so hässliche Schmierereien“, sagt Engelke. „Das ist einfach nicht schön.“

Sie habe mittlerweile die Polizei über den Vorfall informiert, sagt Engelke, die sich nun umgehend darum kümmert, dass die Krakeleien überstrichen werden. „Eigentlich haben wir zur Zeit wirklich Wichtigeres zu tun“, sagt die Schulleiterin. Sie hofft, dass die Polizei die Übeltäter ausfindig macht.

Von Lisa Malecha