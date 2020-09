Wennigsen

Die Polizei musste am Sonnabendmorgen zur KGS Wennigsen ausrücken, weil Zeugen eine Sachbeschädigung gemeldet haben. An der Gesamtschule haben Unbekannte offenbar mit einer Bierflasche die Scheibe eines Containers beschädigt, in dem Unterricht stattfindet. Die Beamten vermuten, dass sich die Tat zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Sonnabend, 9.40 Uhr, ereignet hat.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter der Telefon (05109) 5170 oder bei der Polizeistation Wennigsen unter (05103) 927940 zu melden.

