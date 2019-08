Kostenlos bis 19:19 Uhr Umbau der Ortsdurchfahrt Holtensen beginnt frühestens 2021 Seit Jahren soll die B217 durch Wennigsen-Holtensen umgestaltet werden, doch immer wieder verzögern sich die Maßnahmen. Nun steht fest: Vor 2021 wird die Ortsdurchfahrt nicht umgebaut werden.

Wie abgeschnitten: Der Radweg in Holtensen endet im fließenden Verkehr. Im Zuges des Ausbaus der B217 soll in Richtung Hameln ein in beide Richtungen befahrbarer Radweg gebaut werden. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)