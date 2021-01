Wennigsen

Die Kinderkirche lädt alle Jungen und Mädchen bis acht Jahre dazu ein, sich am Sonnabend, 23. Januar, eine Überraschung an der Klosterkirche abzuholen. „Wir hängen ab 15 Uhr kleine Geschenke an eine Wäscheleine vor der Kirche“, sagt Pastorin Mandy Stark.

Das Angebot sei als Alternative zu den Kindergottesdiensten entstanden, die normalerweise einmal im Monat angeboten werden. „Wegen Corona war es im gesamten vergangenen Jahr schwierig, diese stattfinden zu lassen, also haben wir uns überlegt, wie wir den Kindern dennoch eine Freude machen können“, sagt Stark.

Bastelanleitungen, Mandalas und eine Geschichte

Im vergangenen Jahr haben sie und das Kinderkirchenteam die Geschenkaktion bereits erprobt. „Es gab zum Beispiel Bastelanleitungen, Mandalas zum Ausmalen und eine kleine Geschichte“, sagt Stark.

Alle Kinder sind nun dazu eingeladen, mit ihrer Familie am Sonnabend einen Spaziergang zur Kirche zu machen, um sich dort wieder an der Kirchentür ein Geschenk abzuholen.

Von Lisa Malecha