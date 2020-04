„Über den Deister gehen“: Diese Wanderung lohnt sich im Frühling

Wennigsen

Für alle, denen in der Coronakrise die Decke zu Hause auf den Kopf fällt, hat sich Winfried „ Deister Winni“ Gehrke eine Wanderroute überlegt, um einige Stunden in der freien Natur genießen zu können. Dabei sind natürlich weiterhin die Abstandsregeln einzuhalten. Das Motto der Route: „Übern Deister gehen“

„Während der derzeitigen Einschränkungen sind leider viele soziale Kontakte nicht in gewohnter Weise durchführbar. Auch die geplanten Deisterwanderungen des Tourismusservice müssen verschoben werden“, sagt Gehrke. Dennoch lohne es sich, allein oder mit der Familie, durch den Deister zu wandern. „Gerade jetzt, wo die Bäume ihr frisches Grün zeigen, gibt der Wald dem Menschen eine besondere Kraft“, sagt Gehrke.

Die von Gehrke vorgeschlagene Wanderung führt von Wennigsen über den Deister nach Springe und ist etwa sieben bis acht Kilometer lang. „Es lohnt sich, um nicht nur den Frühling zu genießen, sondern den Spuren des Springer Schmiedekünstlers Andreas Rimkus mal wieder zu folgen“, sagt Gehrke. Rimkus hat 2015 zusammen mit zwei Holzschnitzern aus Burkina Faso drei überlebensgroße Holzfiguren geschaffen.

Start am Waldkater

Startpunkt der Tour samt Parkplatz ist am Waldkater in Wennigsen. Dort finden die Ausflügler auch schon die erste der drei Figuren: Die „Zwei Gesichter“ stehen an der Einmündung Hülsebrinkstraße/Münder-Heerstraße. Wanderer können dann der Münder-Heerstraße bis zum Deisterkamm Laube folgen. „Hier ist eine gute Gelegenheit um eine Rast einzulegen“, sagt Gehrke und empfiehlt den Ausflüglern, für Verpflegung mitzunehmen.

Die „Zwei Gesichter“ stehen an der Münder Heerstraße in Wennigsen. Quelle: Winni Gehrke

Zudem finden Wanderer am Deisterkamm die Holzfigur „Mausi“, mit der sie Selfies machen können. Die katzenähnliche Skulptur steht seit rund drei Jahren im Deister. Rimkus möchte durch das Projekt sowie den Selfie-Trend auf den Tierschutz aufmerksam machen – insbesondere auf die Wildkatzen, die sich den Deister langsam zurückerobern.

Vor der Holzfigur Mausi können Wanderer mit einer Maske Selfies machen. Quelle: Marcel Sacha (Archiv)

Wanderer können Selfies machen

Nach „Mausi“ können Wanderer dem Wegweiser auf dem Kammweg zur „Wöltje-Buche“ folgen. Dort finden Wanderer dann die nächste Holzfigur – den „Feuervogel“. „Es bietet sich ein Abstecher zur Bielsteinhütte, die etwa 600 Meter entfernt liegt, an“, sagt Gehrke und weist auf den schönen Blick auf die Deisterpforte Springe hin.

Bei Wöltje-Buche beginnt dann der Abstieg nach Springe in Richtung Oberförsterei Stadtforst Springe. Auf dem Deisterrandweg findet man die „Hahnenmaske“ – die letzte Holzfigur von Rimkus auf der Wanderstrecke. Gehrke empfiehlt eine Rückfahrt nach Wennigsen vom Springer Bahnhof.

Weitere Wandervorschläge erhalten Interessierte auch beim Tourismus-Service Wennigsen unter tourismus-wennigsen.de.

2015 hat der Springer Schmiedekünstlers Andreas Rimkue zusammen mit zwei afrikanischen Holzschnitzern aus Burkina Faso drei überlebensgroße Holzfiguren geschaffen. Eine davon ist die Hahnenmaske. Quelle: Winni Gehrke

Warum sagt man „über den Deister gehen“?

Doch was steckt überhaupt hinter der bekannten Redewendung „Übern Deister gehen“? Gehrke sagt, sie bedeutet so viel wie: „Er ist denn mal weg.“ Es gebe aber viele gleichlautende Deutungen dieser Redewendung. Der Deisterkamm war schon immer eine Grenze und wer über den Deister gegangen ist, war in einem anderen Hoheitsgebiet, so Gehrke. „In der alten Sage vom Teufelssprung am Schleifbachtal, haben einst die Bergleute den Teufel über den Deister getrieben.“

Auch im Wald auf Abstand achten Auch beim Spaziergang im Wald gelten während der Corona-Epidemie feste Regeln. Dazu gehört vor allem ein Mindestabstand von 1,5 Metern für Personen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören. Ergänzend dazu sind die Bürger dazu aufgerufen, Kontakte zu Verwandten und Freunden einzuschränken. Der Krisenstab rät vor allem dazu, möglichst zu Hause zu bleiben. Wenn dies nicht möglich ist, dann ist die Fahrt im Auto genauso zulässig wie die Fahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Auch dort gelten die Abstandsregeln, die zu Stoßzeiten tatsächlich nicht immer eingehalten werden können. Insofern ist es auch immer eine individuelle Frage, welches Transportmittel am sichersten ist. Wer mit einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehört, für den ist das eigene Auto deutlich geeigneter, um sich vor einer Ansteckung zu schützen.

Von Lisa Malecha