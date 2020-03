Wennigsen

Viele Einrichtungen sind derzeit aufgrund der Corona-Krise für den Publikumsverkehr geschlossen. Dennoch gibt es für die Bürger in und um Wennigsen die Möglichkeit, ihre Anliegen telefonisch oder per E-Mail zu klären. Wir fassen die Institutionen und ihre Sprechzeiten für Sie zusammen

Verwaltung und Bürgerbüro :

Die Mitarbeiter des Rathauses, der Fachbereiche und des Bürgerbüros sind weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar. Über Telefon (05103) 70070 sowie per E-Mail an posteingang@wennigsen.de können Bürger Termine für ihre Anliegen vereinbaren. Bürger werden gebeten, der Verwaltung ihre Anliegen telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen. Für eingehende Post wird der Briefkasten des Rathauses mehrmals täglich geleert, die fristgerechte Abgabe der Dokumente wird dokumentiert.

Informationen für Gewerbetreibende:

Wirtschaftsförderin Maike Bormann berät Unternehmen zu den staatlichen Hilfsangeboten von Bund, Land und Region. Interessierte können Anfragen telefonisch unter (05103) 7007542 oder per E-Mail m.bormann@wennigsen.de an Bormann richten. Fragen zu Steuerangelegenheiten können an den Kämmerer der Gemeinde Wennigsen, Michael Beermann, telefonisch unter (05103) 700713 oder per E-Mail an m.beermann@wennigsen.de gerichtet werden.

Bürgertelefon der Region Hannover :

Das Bürgertelefon der Region ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter Telefon (08 00) 7 31 31 31 erreichbar.

Bürgertelefon Landesgesundheitsamt Niedersachsen und AOK :

Das Landesgesundheitsamt bietet unter der Nummer (0511) 4505555 ein Bürgertelefon an, das von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr besetzt ist.

Bürgertelefon der Landesregierung Niedersachsen :

Das Bürgertelefon der Landesregierung ist von Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 12060 00 erreichbar.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Lisa Malecha