Trotz Corona: Andachtsraum auf dem Wennigser Friedhof ist wieder geöffnet

Wennigsen

In Absprache mit den Behörden hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) den Andachtsraum auf dem Wennigser Friedhof wieder geöffnet. „ Polizei und Ordnungsamt haben das erlaubt“, sagt der stellvertretende Vorsitzende, Wilfried Harting, und ist froh darüber. „Die Menschen sollen doch in der schweren Zeit ein Kerze anzünden können, um ihrer Lieben zu gedenken – gerade zu Ostern“, findet er. Und die Resonanz gibt ihm recht. Schon in den ersten Tagen werde das Angebot wieder gut angenommen, sagt Harting.

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein ist Pate für das Mausoleum, das vor mehr als 100 Jahren als Grabstätte für die Sorsumer Familie Meyer erbaut wurde. Der Verein hat den roten Backsteinbau vor einigen Jahren restauriert und dann der Öffentlichkeit übergeben. In den Andachtsraum darf jeder hinein. Hunderte Friedhofsbesucher nutzen jedes Jahr die Möglichkeit, dort ein Teelicht anzuzünden, um zu trauern und innezuhalten.

Im Andachtsraum können die Friedhofsbesucher Kerzen anzünden. Quelle: Jennifer Krebs

Ja, auch sie gehe oft in den Andachtsraum, um ein Teelicht anzuzünden – das helfe ihr auch in der Corona-Krise, bestätigt eine Friedhofsgängerin, die gerade das Grab ihres Mannes besucht hat. „Unser Friedhof ist ein schöner Friedhof, ich gehe gerne hier spazieren“, sagt die 78-Jährige. Ihr Mann sei schon mehr als 20 Jahre tot, seitdem sei sie allein. „Raus an die frische Luft – das tut gut, gerade in dieser schwierigen Zeit“, sagt sie.

Der Andachtsraum auf dem Wennigser Friedhof ist täglich von etwa 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. An der Tür ist ein Hinweisschild angebracht, das Besucher auffordert, nur einzeln einzutreten und mindestens zwei Meter Abstand zu halten.

Von Lisa Malecha und Jennifer Krebs