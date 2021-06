Wennigsen

„Mittsommer auf den schönsten Pfaden und an unentdeckten Plätzen im Deister“ heißt die neue geführte Deistertour mit Winfried Gehrke, besser bekannt als Deister-Winni, zu der der Tourismus-Service Wennigsen einlädt.

Auf einer geführten Wanderung gehen Interessierte am Sonnabend, 19. Juni, ab 11 Uhr auf Spurensuche im Deister. Was hat es mit der gewaltigen Ziegeneiche auf sich? Was verraten uns alte Grenzsteine und der „Nachtflügel“? Wo stiegen die Bergleute in die Tiefen des Deisters, und woher stammt eigentlich das Wasser der Ihme? Unterhaltsam und mit interessanter Historie im Gepäck gelangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zu verwunschenen und verborgenen Plätzen im Deister. Zurück geht es über den Lehmbrink zum Parkplatz Waldkater.

Auch einen Zufluss zur Ihme gibt es im Deister. Quelle: Winfried Gehrke

Anmeldung sind erforderlich und bei Gehrke unter Telefon (01 77) 4 97 00 21 sowie im Tourismus-Service unter Telefon (0 51 03) 70 05 60 und per E-Mail an info@reisebuero-cruising.de möglich.

Treffpunkt ist um 11 Uhr der Wanderparkplatz Wennigsen Waldkater/Ende Hülsebrinkstraße. Die Tour ist etwa 6,8 Kilometer lang und dauert zwei bis drei Stunden. Die Teilnahme kostet 6 Euro pro Person. Interessierte sollten festes Schuhwerk sowie Snacks für ein Picknick und Getränke mitbringen. Der Tourismus-Service weist darauf hin, dass für Naturführungen die Einhaltung des Abstandsgebots und das Mitbringen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt.

Von Lisa Malecha