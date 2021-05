Bredenbeck

Das Bredenbecker Theater zwischen den Dörfern hat sein jüngstes Projekt an die beschränkten Möglichkeiten angepasst, die es während der Corona-Pandemie für Kulturveranstaltungen gibt. Das Kinderstück „Der Wal“ wird als digitale Livestream-Performance direkt nach Hause zu den kleinen Theaterfans und deren Eltern übertragen. Zunächst sind drei Vorstellungen geplant. Premiere ist am Dienstag, 11. Mai, um 16 Uhr. Weitere Aufführungen beginnen am Mittwoch, 12. Mai, um 11 Uhr und um 17 Uhr.

Tauchgang in die Fantasie

Die Theatermacher vom Theater zwischen den Dörfern kündigen das Stück „Der Wal“ als „wahre Geschichte“ und als „Tauchgang in die unendlichen Weiten der Fantasie“ an. Es geht um einen Wal, der immer alleine schwimmt und dessen Gesang auch ganz anders klingt als der aller Artgenossen. Lena (Lena Kußmann) macht sich gemeinsam mit dem kleinen und großen Publikum in der Live-Performance auf die Suche nach dem Wal. Das Stück ist für Kinder von vier bis acht Jahren konzipiert und dauert etwa 30 Minuten.

Die Inszenierung wird gefördert mit Zuschüssen der Region Hannover und der Stiftung Niedersachsen. Das Theater zwischen den Dörfern bezeichnet das Stück „Der Wal“ als Experiment. Was mit der Schließung der Theater seit der Corona-Pandemie für Erwachsene ein immer besser verfügbarer Weg geworden sei, kulturelle Angebote wahrzunehmen, sei für Kinder noch wenig erprobt, erläutert Regisseurin Noa Wessel. „Hier geht es nicht um abgefilmtes Theater, sondern um den Versuch, die Möglichkeiten der digitalen Medien für die Darstellenden Künste und ihr Publikum nutzbar und produktiv zu machen.“

Austausch mit Akteuren möglich

Im Unterschied zu vielen anderen digitalen Streamingangeboten werde „Der Wal“ live gespielt und gesendet, betont Wessel. Im Anschluss an die rund halbstündige Vorstellung können sich die großen und kleinen Zuschauer per Videokonferenz mit den Akteurinnen des Theaters zwischen den Dörfern über das Erlebte austauschen.

Neben Schauspielerin Lena Kußmann und Regisseurin Noa Wessel – die gemeinsam auch für die Musik verantwortlich zeichnen – sind außerdem Jonas Vietzke (Videos) und Fabian Wessel (Technik) an der Inszenierung beteiligt.

Auch von einem U-Boot aus hält Lena (Lena Kußmann) Ausschau nach dem Wal. Quelle: Privat

Tickets für alle drei Veranstaltungen am 11. und 12. Mai gibt es unter der Internetadresse tzdd.de über die Homepage des Theaters. Dort können Zugangslinks für die einzelnen Vorstellungen erworben werden. Für die Aufführung am Mittwoch, 12. Mai, ab 11 Uhr können sich nach Mitteilung der Theatermacher auch Kindergärten und Grundschulklassen gemeinsam anmelden.

Von Andreas Kannegießer