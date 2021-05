„Schiss oder: Wie geht Resilienz?“ heißt das Projekt vom Theater zwischen den Dörfern aus Wennigsen-Bredenbeck. Es startet nun in die zweite Runde – mit einer Schreibwerkstatt für Senioren und Seniorinnen.

In der ersten Phase des Projekts hatten Kinder Geschichten geschrieben und in großen roten Briefumschlägen an das Theater zwischen den Dörfern geschickt. Quelle: Noa Wessel/Theater zwischen den Dörfern