Das Theater zwischen den Dörfern in Wennigsen-Bredenbeck scheint mit „Schiss“ den Nerv der Zeit zu treffen. Die Ausstellung zum Umgang von Kindern und Erwachsenen mit Ängsten kommt gut an – so gut, dass es auch eine Theaterproduktion zum Thema geben soll. Auch der Landtag will die Schau zeigen.