Holtensen

Der Wennigröder Weg in Holtensen wird ab Donnerstag wegen Asphaltarbeiten auf Höhe der Hausnummern 2 bis 6 gesperrt. Die marode Betonfahrbahn wird in diesem Bereich durch eine Asphaltdecke ersetzt. In eineinhalb Wochen – bis zum 10. Mai – sollen die Arbeiten fertiggestellt sein, teilt das Tiefbauamt der Gemeinde mit. 

Ab Montag, 3. Mai, wird die Osterfeldstraße gesperrt und im Baufortschritt mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen. Der Vörier-Berg-Weg und der Töpferweg werden bis zum Kreuzungsbereich Osterfeldstraße zur Sackgasse. Alle Grundstücke sind während der Sanierung auf jeden Fall zu Fuß erreichbar. Anwohner der Osterfeldstraße und des östlichen Teilabschnitts des Vörier-Berg-Wegs können sich aber mit der Baufirma absprechen, wenn es darum geht, während der Sperrung auch mit dem Auto zu den Grundstücken kommen zu können. Lediglich während die neue Asphaltdeckschicht eingebaut wird darf die Straße bis zur Freigabe durch die Baufirma nicht befahren werden.

Die ausführende Baufirma wird die betroffenen Anwohner per Wurfzettel informieren. Aus Gründen der Verkehrslenkung wird der geplante Umbau der Bushaltestelle an der Linderter Straße erst nach den Straßensanierungsarbeiten beginnen.

Von Jennifer Krebs