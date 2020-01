Straßen, Kitas, Feuerwehrhäuser: Das wünschen sich die Ortsbürgermeister für 2020

Wennigsen

Auf ein gutes neues Jahr: Die acht Ortsbürgermeister haben eine lange Liste an Wünschen für 2020. Denn wie heißt es so schön: Neues Jahr, neues Glück.

Das wünscht sich Sonja Schwarze für Argestorf

Zuallererst: „Ich wünsche den Bürgern in Argestorf ein schönes und aufregendes Jahr 2020, dass neben den vielen Veranstaltungen und Aktionen genügend Zeit bleibt für die schönen Dinge im Leben und die Freude“, sagt Argestorfs Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze. Aus politischer Sicht wünsche sie sich gute Planungen für die Sanierung der Lübecker Straße und dass der Anbau des Gerätehauses der freiwilligen Feuerwehr zufriedenstellend beendet wird.

„Ich persönlich wünsche mir einen fairen, sachlichen und respektvollen Umgang von und mit allen Beteiligten“, sagt Schwarze. Nach zähem Ringen hatte es in der Ratssitzung im Dezember doch noch einen Minikompromiss gegeben, und auf mehrheitlichen Beschluss wurden 50.000 Euro für die Planung der Lübecker Straße eingestellt. Obendrauf kommen 380.000 Euro als sogenannte Verpflichtungsermächtigung.

Bei heftigen Regenfällen tritt die Beeke über die Ufer und überschwemmt Grundstücke und Keller: Schon seit Jahren warten die Bredenbecker auf einen besseren Hochwasserschutz. Quelle: privat

Das wünscht sich Marianne Kügler für Bredenbeck

Bredenbecks Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler will vor allem den Hochwasserschutz und das neue Baugebiet hinüber zu Holtensen vorantreiben. Spätestens 2021 soll dort Baubeginn sein, wünscht sie sich. Kügler will sich auch 2020 für mehr Krippen- und Kita-Plätze und eine vernünftige Schulwegbeleuchtung nach Holtensen stark machen. Außerdem müsse es mit der Sanierung der Grundschule losgehen. Die Arbeiten in der alten Dorfschule sollten indessen bald beendet werden, damit alle wieder in ihre Räumlichkeiten ziehen können, wünscht sich Kügler. Nur die Bücherei konnte im Sommer bereits wieder eröffnen. Die Heimatstube und die Räume der Feuerwehr sind noch nicht wieder freigegeben.

Bedanken möchte sich Kügler bei allen Ehrenamtlichen, die im vergangenen Jahr sehr viel für den Ort geleistet haben. „Stolz wäre ich, wenn dieses Engagement auch im Jahr 2020 fortgesetzt würde.“

Zu klein, zu eng, zu flach: Seit Jahren klagen die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Degersen über die miserablen Arbeitsbedingungen in und rund um ihr Gerätehaus. Quelle: Johanna Kruse

Das wünscht sich Walter Rasch für Degersen

Eine Lösung für das Feuerwehrgerätehaus steht ganz oben auf der Wunschliste von Degersens Ortsbürgermeister Walter Rasch. „Das hat für mich höchste Priorität, die Entscheidungsfindung über ein neues Feuerwehrgerätehaus läuft auf Hochtouren.“ Des Weiteren wartet Rasch auf die Fertigstellung der Niedernfeldstraße, die seit einigen Wochen neu asphaltiert wird. „Auch das weitere Vorgehen zum Ausbau der Windenergie wird gezielt beobachtet“, kündigt er an.

Denn nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg, das die Windenergiepläne der Region Hannover für ungültig erklärt hat, will Wennigsen mit einer eigenen Planung die Flächennutzung im Sinne der Wind­energie mehr mitgestalten. Deswegen stellt sich nun die Frage: Wo in Wennigsen sollen und dürfen in Zukunft neue Windräder gebaut werden? Zwei Planungsbüros arbeiten für die Gemeinde momentan an der Flächennutzungsplanung.

Im Westen des DGH soll angebaut werden, sodass eine Umkleide entsteht. DGH und Feuerwehr bilden in Evestorf eine bauliche Einheit. Quelle: Jennifer Krebs

Das wünscht sich Ernst Herbst für Evestorf

Auch dem Ortsrat Evestorf liegt besonders der Feuerwehrhaus am Herzen. Ortsbürgermeister Ernst Herbst wünscht sich endlich eine bauliche Erweiterung um den erforderlichen Umkleideraum. Die baulichen Vorhaben stehen seit über zwei Jahren zur Diskussion. „Wir hoffen, dass für die seit Längerem bestehenden Planungen ein Konsens mit der Feuerwehrunfallkasse gefunden wird“, sagt Herbst.

Ende Januar soll der Saal des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) vom Trägerverein aufwendig renoviert werden. DGH und Feuerwehrhaus bilden eine bauliche Einheit. „Wir hoffen hier auf einen zügigen Fortschritt der Arbeiten und ein gutes Ergebnis“, sagt Herbst und betont gleichzeitig: „Für die Barrierefreiheit bleibt dann die Gemeinde zuständig.“

Der Kindergarten Nimmerland ist im alten Küsterhaus untergebracht. Die Mängel dort sich gravierend. Quelle: Ingo Rodriguez

Das wünscht sich Wilhelm Subke für Holtensen

Außer einer Busanbindung an den Holtenser Bahnhof und der Einrichtung von Bushaltestellen im Bereich am Ortsausgang nach Linderte wünscht sich Ortsbürgermeister Wilhelm Subke vor allem eines: dass schleunigst ein neuer Kindergarten gebaut wird. „Die Zustände sind den Kindern und Betreuern nicht mehr zuzumuten, doch man wird nur hingehalten“, sagt er bedauernd. Bereits 2017 und auch 2018 sei Geld im Haushalt für einen Neubau eingestellt gewesen. Inzwischen ist auch das Gelände der ehemaligen Volksbank, wo der neue Kindergarten gebaut werden soll, frei, weil die Hortkinder aus Holtensen im Sommer in die Grundschule Bredenbeck einziehen konnten. „Doch wieder passierte nichts“, sagt Subke und ist frustriert.

Stattdessen wolle die Gemeinde das alte Volksbank-Gebäude nun zunächst für eine zusätzliche Krippe umbauen. „Die Gemeindeverwaltung blockiert dadurch absolut einen Neubau und verschwendet Steuergelder“, kritisiert Subke. Immerhin: Für die Planung des neuen Nimmerland-Kindergartens hat der Rat weitere 50.000 Euro in den Haushalt 2020 eingestellt. Außerdem werden die Baukosten in Höhe von 150.000 Euro aus dem Haushalt für 2019 in den neuen Etat übernommen.

Zu vermieten: Seitdem der Bioladen raus ist, fehlt Sorsum ein kleiner Nahversorger. Quelle: Jennifer Krebs

Das wünscht sich Thomas Butterbrodt für Sorsum

Wünschenswert und vom Sorsumer Ortsrat beantragt ist eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Bundesstraße 217 in Richtung Sorsum. „Neue Impulse zur weiteren Entwicklung Sorsums sind ebenso notwendig“, sagt Ortsbürgermeister Thomas Butterbrodt. Ein erfreulicher Schritt in diese Richtung seien die neu hinzugezogenen Familien mit Kindern. „ Sorsum hat in dieser Beziehung durchaus weiteres Potenzial“, meint Butterbrodt.

„2020 wollen wir auch weitere Pläne wie einen öffentlich zugänglichen Bücherschrank umsetzen“, kündigt der Sorsums Ortsbürgermeister an. Und, so hofft Butterbrodt: Vielleicht finde sich doch noch ein Pächter für einen kleinen Dorfladen. Seitdem der Bioladen geschlossen hat, müssen vor allem die älteren Einwohner in Sorsum wieder zusehen, wo sie einkaufen und wie sie dorthin kommen. Außerdem konnte man sich in dem Bioladen auch mal auf einen Kaffee zum Klönen treffen.

Über mehrere Monate wird die Hauptstraße in Wennigsen eine Großbaustelle sein. Ortsbürgermeister Jan Richard Weber hofft, dass die Straße während der Sanierung trotzdem sehr lebendig bleibt. Quelle: Jennifer Krebs

Das wünscht sich Jan Richard Weber für Wennigsen

„Ich wünsche mir, dass der Ortskern auch während der Sanierung der Hauptstraße sehr lebendig bleibt“, sagt Wennigsens Ortsbürgermeister Jan Richard Weber. „Dafür ist es wichtig, dass die Bürger zuhause in ihren Geschäften einkaufen und so wenig wie möglich im Internet.“

Er wünsche sich, dass die vielen Ehrenamtlichen sich auch weiter für Wennigsen einsetzen – damit auch 2020 die Feuerwehr gut funktioniert, die Wasserräder im Deister laufen, ein Weihnachtsmarkt stattfindet, es Angebote für Kinder im Sportverein gibt und die vielen anderen Aktivitäten von Vereinen und privaten Initiativen Wennigsen verschönern und lebenswerter machen.

Ganz viel Ärger ließe sich vermeiden, wenn die Ordnungsbehörden es schafften, die Ruhestörungen an den bekannten Treffpunkten abzustellen. „Wenn dazu neue Festlegungen im Ortsrecht erforderlich sind, zum Beispiel in der Spielplatzsatzung, dann hoffe ich, dass der Rat hier klar und zügig handelt“, sagt Weber.

Für diejenigen, die jetzt in die neuen Häuser im Baugebiet Caleidis einziehen, hoffe er, dass sie sich willkommen fühlen und dass sie Lust haben, in Wennigsen aktiv mitmachen. Und, sagt Weber, weil man sich ja auch Dinge wünschen dürfe, obwohl man sie sich eigentlich nicht vorstellen kann: „Ein Grünschnittsammelplatz wäre toll!“

Der Gesellschaftsclub Freundschaft aus der Wennigser Mark richtet zu seinem 100. Geburtstag im Sommer 2020 das große Zwetschenfest aus. Quelle: Frank Hermann

Das wünscht sich Holger Dorl für die Wennigser Mark

„Ich bedanke mich für die tatkräftige Unterstützung aller Vereine und Privatpersonen, die unseren Ort am Deisterrand so attraktiv machen“, sagt der Ortsbürgermeister der Wennigser Mark, Holger Dorl. Der erste Dorfflohmarkt sei im vergangenen Jahr ein Riesenerfolg gewesen. Die vielen Feste – vom Osterfeuer über das Sommerfest bis zum Adventsmarkt – begleite das Dorfleben in der Wennigser Mark. „Die gute Zusammenarbeit prägt die Ortschaft“, sagt Dorl und ist stolz darauf. Mit stoischer Vehemenz habe man das Ziel verfolgt, dass der Radweg vom Ortsausgang der Wennigser Mark bis zum S-Bahnhof in Egestorf saniert wird. Nun ist der Radweg endlich fertig. „Wir freuen uns, dass sich der Einsatz gelohnt hat“, sagt Dorl.

Was mit der alten Polizeischule und dem verwahrlosten Gelände passiert, wird die Wennigser Mark auch in 2020 weiterhin beschäftigen. Außerdem stünde im Sommer ein großes Jubiläum an, sagt Dorl: Der Freundschaftsverein der Wennigser Mark wird 100 Jahre alt und feiert den runden Geburtstag mit dem großen Zwetschenfest.

Lesen Sie auch

Von Jennifer Krebs