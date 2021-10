Wennigsen

Abgesagte Veranstaltungen, verschobene Ausstellungen und ein stark eingeschränkter Verkaufsbetrieb: Die Corona-Pandemie hat auch dem Spritzenhaus Wennigsen schwer zu schaffen gemacht. Nun macht der Verein aus der Not eine Tugend, indem er auf digitale Angebote setzt. Neue Homepage, neue Veranstaltungsformate mit Livestreams – das Team um den Vorsitzenden Horst Hebach hat viele Ideen, braucht dafür aber auch Geld. Als Starthilfe gab es am Montag 7100 Euro von der VR-Stiftung der Volks- und Raiffeisenbanken.

„Was wir vorhaben, wäre ohne Spenden nicht umsetzbar“, sagt Vorstandsmitglied Leonardo van Straaten, der sich federführend um die digitale Offensive des Spritzenhauses kümmert. Entsprechend groß war auch die Freude bei der symbolischen Scheckübergabe. Schließlich wolle man keine halben Sachen machen, sondern ein „semi-professionelles Angebot“ digitaler Formate auf die Beine stellen.

Spritzenhaus denkt an eigenen Youtube-Kanal

Unterstützung kommt dafür aus Hannover. Im sogenannten Hafven, dem Kreativzentrum für Start-up-Unternehmen und Innovationen in der Nordstadt, lernte van Straaten den jungen Digitalspezialisten Luis Budow kennen. „Er macht genau das, was wir suchen, und wird nun im ersten Schritt ein Konzept erstellen“, so das Vorstandsmitglied.

Aber wie kann das Spritzenhaus digitaler werden? Konzerte als Livestreams zu übertragen sei nur eine von vielen Möglichkeiten, ein breiteres und jüngeres Publikum anzusprechen. Bei Ausstellungen etwa biete es sich an, die Künstler auf der Homepage mit kleinen Filmchen anzukündigen. „Auch ein eigener Youtube-Kanal ist denkbar, vielleicht nicht im ersten Schritt, aber mit Blick in die Zukunft“, erklärt van Straaten. Dabei sollen die digitalen Inhalte keinem Selbstzweck dienen, sondern die analogen Angebote sinnvoll ergänzen. „Das Spritzenhaus lebt weiterhin von den Gesprächen vor Ort“, betont er.

Spannend findet das Vorhaben auch Volker Böckmann, Vorstandsmitglied der Volksbank. Viele Vereine stünden vor ähnlichen Herausforderungen, würden sich mit digitalen Angeboten aber noch schwertun. „Das ist eben nicht nur viel Arbeit, man muss auch die Zeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das Spritzenhaus ist da auf einem guten Weg“, lobte er das Engagement des Vereins.

„Passt wunderbar zum Stiftungszweck“

Insbesondere die „Kleine kulturelle Reihe“ sei laut Böckmann ein „Highlight, das aus der Region kaum mehr wegzudenken ist“. Entsprechend positiv und zugleich zukunftsorientiert sei es, dass die Reihe in diesem Jahr erstmals als hybride Veranstaltung allen Kulturinteressierten auch digital zugänglich sei. Zu den Angeboten vor Ort alternativ auch einen digitalen Weg einzuschlagen, das passe „wunderbar zum Stiftungszweck“, Kultur zu erhalten und zu fördern.

Von André Pichiri