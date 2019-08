Wennigsen

Kunst und Küche? Wie das zusammen passt, zeigt die neue Ausstellung im Spritzenhaus, die am Sonnabend, 17. August, eröffnet wird. Ab 10 Uhr können Besucher die Ausstellung mit dem Titel „ Küchenleben“ besichtigen.

Im Vordergrund dieser Ausstellung stehen von professionellen Kunsthandwerkern gefertigte Gegenstände, die gerne in der Küche verwendet werden. Sie sind aus natürlichen Materialien wie Holz, Keramik, Glas oder Textil hergestellt und zeigen, wie man in diesem Bereich auch ohne Plastik arbeiten kann.

Zudem werden kunsthandwerkliche Arbeiten aus anderen Bereichen präsentiert, etwa textile Accessoires, Ledertaschen, Papierarbeiten und Schmuck. Einige Kunsthandwerker – mehrere nehmen zum ersten Mal an dieser Ausstellung teil – werden bei der Eröffnung anwesend sein und Fragen der Besucher beantworten.

Vorträge zu Bauhaus

Vor 100 Jahren wurde die Kunstschule Bauhaus in Weimar gegründet. Ziel der damaligen Gründer war es, in allen Lebensbereichen material- und gebrauchsgerechte ästhetische Formen für die Gegenstände des täglichen Lebens zu schaffen. Das Spritzenhaus bietet dazu und zum Thema Küchenleben eine kleine Vortragsreihe an. Termine sind am Mittwoch, 21. August, 4. und 18. September und 2. Oktober. Weitere Details zu den Diskussionsveranstaltungen und Vorträgen werden die Veranstalter noch bekannt geben.

Am Eröffnungstag ist das Spritzenhaus bis 16 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten an den üblichen Ausstellungstagen sind dienstags bis freitags von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Von Lisa Malecha