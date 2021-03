Wennigsen

Etwa dreieinhalb Meter lang soll es werden, das neue mobile Wasserrädersystem aus Fischertechnik. Blaue Bänder stellen das Wasser dar, daneben drehen sich die kleinen Modelle, die Ingwer Carstens liebevoll und mit viel Geduld gebaut hat. Seit drei Jahren ist der begeisterte Fischertechnik-Konstrukteur bei der Bastlergemeinschaft Wennigser Wasserräder. Nun will er ein großes Modell zum Anfassen für Kinder bauen. Das besondere daran: Carstens ist so gut wie blind. Sein eigenes Modell kann er nur ertasten.

Zahlreiche kleine Modelle sollen sich in dem Konstrukt drehen. Quelle: privat

Schon seit seiner Kindheit liebt es Carstens, mit Fischertechnik Modelle zu bauen – seit er an der Blindenschule in Hannover mit einem der Kästen arbeiten durfte. Denn Carstens ist von Geburt an sehbehindert, hat nur noch etwa zwei Prozent Sehkraft. Carstens tastet die Steine und Modelle mit den Händen ab. Die Liebe zu den grauen und roten Steinen sei mit den Jahren immer weiter gewachsen, berichtet der 61-Jährige, der vor seinem Ruhestand auch beruflich im technischen Bereich gearbeitet hat. Mittlerweile besitzt er rund 600 Kilogramm der Fischertechnik-Steine.

Wasserräder können mit Kurbel gedreht werden

Einen Teil davon verarbeitet er nun in dem neuen Wasserräder-System. Eine Mühle, ein Karussell und noch vieles mehr – zum Teil elektrisch betrieben, aber auch manuell mit einer Kurbel versehen – entstehen. „Es wird ein mobiles System auf mehreren Rollschränken – denn zu den Wasserrädern in den Wald kann ich aufgrund meiner Sehbehinderung nicht“, sagt Carstens.

Mehrere Gurtbänder simulieren einen Bachlauf, entlang dessen die kleinen Modelle dann stehen. „Die Kinder können einige Modelle dann über die Kurbel zum Laufen bringen“, sagt Carstens, der damit rechnet, dass sein System in etwa einem Jahr fertig ist. „Man braucht mindestens zwei Anläufe, bis ein Modell richtig funktioniert – manchmal sogar drei oder vier“, sagt der 61-Jährige.

Bastler bittet um Spenden

Doch für das Modell benötigt er noch viele weitere Teile und bittet daher um Spenden in Form von Fischertechnik-Steinen. Wer gern spenden möchte, der kann sich per E-Mail an kontakt@die-wasserraeder.de wenden. „Wer etwa im Keller oder auf dem Dachboden noch Kästen hat, kann diese gern spenden“, sagt Carstens.

Das fertige Modell können Interessierte dann zum Beispiel auf der alljährlichen Eröffnungsfeier, dem Türöffnertag der Maus oder anderen Gelegenheiten sehen. Auch Besuche in Kindergärten oder Grundschulen seien vorstellbar, sagt Carstens.

Von Lisa Malecha