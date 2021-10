Wennigsen

Mut aufbringen, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern: Mädchen und Jungen der Freien Waldorfschule Sorsum haben am Sonnabend gezeigt, dass Sorgen und Unsicherheit mit viel Geduld, Tatendrang und Zuversicht überwunden werden können. Spektakulär inszeniert und mit großer symbolischer Aussagekraft war das Erlegen des großen Drachen der Höhepunkt des Michaelifestes.

Feuerspektakel und Mutproben

Der von den Eltern mit Sperrholz und Pappmaschee gebaute Drache hatte sich auf dem Volleyballfeld der Schule breitgemacht. Etliche Arbeitsstunden hatten sie in die imposante Konstruktion gesteckt – um dann zuzuschauen, wie das Sagentier von den Kindern der vierten Klasse mit Brandfeilen beschossen wird. Doch genau darin lag der Sinn des Rituals, das an der Waldorfschule fest im Programm des Michaelifests verankert ist. „Erzengel Michael steht für die Vertreibung des Bösen aus dem Himmelreich, für Mut und eine starke Seele, die sich den Widrigkeiten des Lebens stellt. Dafür steht der Drache, den es zu bekämpfen gilt“, erklärte Schulleiter Christof Starke.

Die Kinder der dritten Klasse führen zu Beginn des Michaelifeste ein Stück über Ritter Michael im Kampf gegen den Drachen auf. Hier bejubeln sie ihren Sieg. Quelle: Mirko Haendel

Die 30 Mädchen und Jungen bewiesen diesen Mut mit Pfeil und Bogen. Dass sie für ihren großen Auftritt das Schießen geübt hatten, zahlte sich auch prompt aus. Gleich die erste von drei zehnköpfigen Gruppen landete mehrere Treffer. Um das grüne Pappungeheuer endgültig zu erlegen, waren jedoch noch weitere Pfeilsalven nötig. So kam jedes Kind mehrmals an die Reihe, bis der Drache unter Jubel bis auf das Gerüst niederbrannte.

„Endlich wieder Gastgeber sein“

Tatendrang hatten Schüler und Besucher zuvor schon einen ganzen Vormittag lang bei zahlreichen Mutproben bewiesen. „Das Kistenklettern war wieder sehr beliebt“, sagte Starke. Aber auch das Balancieren über den „gefährlichen Teich“ – ein Planschbecken, in dem ein aufblasbarer Hai lauerte – oder die Strohsackschlacht kamen gut an. Am frühen Morgen hatten zudem bereits die Drittklässler ein Michaelispiel aufgeführt und so nach dem Aufbau des Erntedanktisches für einen stimmungsvollen Auftakt gesorgt.

Die Schützinnen und Schützen aus der vierten Klasse vor ihrem Drachen. Diesem geht es gleich an den Kragen. Quelle: Mirko Haendel

Was Starke am Ende ganz wichtig war: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie fand in der Waldorfschule wieder eine öffentliche Veranstaltung mit Besuchern statt. „Endlich konnten wir uns wieder als Gastgeber präsentieren. Das hat uns gefehlt“, so der Schulleiter, der ein rundum positives Fazit zog: „Es war ein gelungenes Schulfest.“

Von André Pichiri