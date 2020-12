Wennigsen

Das Weihnachtsgeschäft ist hin. Der erneute Lockdown und die damit einhergehenden Schließungen seien zwar notwendig, doch die Konsequenzen für die Händler in vielen Fällen gravierend, sagt Horst Theobald, Inhaber des Blumengeschäfts an der Hauptstraße in Wennigsen. „Wenigstens dürfen wir weiterhin Weihnachtsbäume verkaufen“, fügt er hinzu. „Wenn die einmal abgesägt sind, kann man die schließlich nicht mehr einpflanzen.“ Außerdem gehörten sie zu Weihnachten dazu.

Online-Versand sei eine Gefahr für den Einzelhandel

Normalerweise gehöre für den Blumenhändler in diesem Monat auch viel Umsatz dazu, auf den er in diesem Jahr verzichten müsse. Das bringe ihn zwar nicht um seine Existenz, bei einigen Kollegen sehe das aber anders aus. Weiterhin bemängelt Theobald, dass durch diese Maßnahmen noch mehr Bürger auf den Online-Versand ausweichen würden. Das sei gefährlich für den stationären Einzelhandel. „Ich glaube nicht, dass das Kaufverhalten noch mal so wird wie vor der Krise.“

Joachim Stegen macht sich Sorgen um die Zukunft seines Heimtierladens, azcg wenn der aktuelle Lockdown ihn nicht direkt betrifft. Quelle: Janna Silinger

In diesem Punk gibt ihm Joachim Stegen von der Tierhandlung an der Hauptstraße recht. Obwohl der aktuelle Lockdown sein Geschäft nicht direkt betrifft, mache er sich Sorgen. „Online-Handel muss teurer werden“, findet er. Nur so könne für die Bürger ein Anreiz geschaffen werden, mal wieder im Geschäft vor Ort die Einkäufe zu erledigen. Er selber habe in den vergangenen Monaten, seit Beginn der Krise, nur kleine Artikel verkauft, mit denen er nicht viel eingenommen habe. „Ich habe sogar schon überlegt, ein Schild aufzustellen, auf dem steht ,Hamsterkäufe erwünscht’“, scherzt Stegen.

Wenig Klarheit in der Bevölkerung

Inzwischen öffne er sein Geschäft nur noch vormittags, da nachmittags ohnehin kaum jemand komme. „Früher hatten wir zwischen 100 und 150 Kunden am Tag. Momentan sind es nur etwa 30.“ Hinzu komme laut Stegen, dass in der Bevölkerung wenig Klarheit darüber herrsche, welche Läden öffnen dürften und welche nicht.

Das sieht Isabelle Hiller vom Wennigser Schuppen an der Werner-Von-Siemens-Straße ähnlich. Auch sie dürfe zwar ihr Geschäft weiterhin offen lassen, doch viele ihrer Kunden hätten sie schon panisch gefragt, ob sie schließen müsse. „Die Leute sind häufig nicht richtig informiert“, sagt Hiller. Weiterhin äußert sie sich dem aktuellen Lockdown gegenüber kritisch. „Im öffentlichen Nahverkehr, in den Supermärkten, da drängeln sich die Leute dicht an dicht.“ Das sei in kleinen Geschäften überhaupt nicht der Fall.

Der Lockdown hätte schon viel früher kommen müssen, findet Hedwig Ganseforth-Schulz. Quelle: Janna Silinger

„Es hätte schon viel früher einen Lockdown geben sollen“

Auch Hedwig Ganseforth-Schulz bemängelt das. „Das ein großes Kaufhaus in Hannover schließen muss, ist sinnvoll. Aber hier auf dem Land ...“, sagt die Inhaberin des Modeladens an der Hauptstraße. Trotzdem räumt sie ein, dass sie es an sich sogar für überfällig hält, dass etwas passiert. „Es hätte nur schon viel früher einen Lockdown geben sollen“, sagt sie. Dann wäre ihr das Weihnachtsgeschäft wenigstens nicht derart verhagelt worden.

Zwar hätte sie in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich viele Kunden gehabt: „Wir haben an einem Tag so viel eingenommen, wie sonst an drei Tagen. Und die Leute standen vor der Tür in der Kälte Schlange.“ Doch zu welchem Preis? Ganseforth-Schulz habe den Winterschlussverkauf quasi vorziehen müssen. „Es ist alles reduziert“, erzählt sie. Dieser Schritt stelle den Einzelhandel im Textil-Bereich vor große Herausforderungen.

Uta Bothes Werkstattgalerie bleibt nun erst mal geschlossen. Das Ausmaß der Verluste kann sie noch nicht abschätzen. Den Lockdown hält sie trotzdem für richtig. Quelle: Janna Silinger

Entscheidung der Politiker richtig

Über das genaue Ausmaß der Herausforderungen ist sich Uta Bothe noch nicht im Klaren. Wie groß die Verluste, die sie gemacht habe, tatsächlich seien, werde sie wissen, wenn sie im Januar Bilanz zieht. „Aber es ist sehr viel weggebrochen, zum Beispiel die Märkte, auf denen ich sonst ausstelle“, sagt die Inhaberin der kleinen Werkstattgalerie an der Hirtenstraße. Immerhin seien die vergangenen Tage erstaunlich gut gelaufen, räumt sie ein. „Ich hatte sogar außer der Reihe nachmittags auf, weil es wirklich voll war auf den Straßen.“ In jedem Fall, auch wenn es für sie persönlich unangenehme Konsequenzen mit sich bringe, halte sie den Lockdown für richtig. „Das ist wichtig, und das muss jetzt gemacht werden.“

Auch Johann Warnecke von der Kornbrennerei an der Deisterstraße 4 findet den Lockdown richtig. „Ich kann verstehen, dass viele Betroffene das anders sehen“, räumt er ein. Auch ihn hätte die Pandemie getroffen, fehlende Veranstaltungen machten sich in den Kassen bemerkbar. Da er auch Lebensmittel verkaufe, könne er seinen Laden offen lassen. Und zum Glück laufe das Weihnachtgeschäft bisher gut, sogar besser als im Vorjahr. „Vielleicht wollen sich einfach mehr Leute als sonst in diesen schwierigen Zeiten zum Fest ein kleines Geschenk machen.“

