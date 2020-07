Wennigsen

Ein neues Wohnquartier soll nahe des Friedhofs im Baugebiet „Kleines Lutterfeld“ entstehen. Die ersten Ideen dazu hat Architekt Jens-Uwe Seyfarth vom Büro Seyfarth /Stahlhut nun vorgestellt. In seinem Vorentwurf für das Quartier legt er besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Eine Teilfläche des Areals "Kleines Lutterfeld", dass direkt an den Friedhof Wennigsen angrenzt, soll zum Wohngebiet werden – auf etwa 13.375 Quadratmetern sind Wohnungen geplant. Auf der restlichen Fläche, etwa 5000 Quadratmeter direkt am Friedhof, können wenn nötig neue Gräber entstehen.

Seyfarth hat seine Ideen für das neue Quartier im Osten von Wennigsen kürzlich im Bauausschuss präsentiert und stieß dort vor allem auf Zustimmung. Das Wohngebiet könnte laut dem Architekten auch viele kleinere Wohnungen sowie Wohnformen für Senioren und Gruppen bieten – ein „lebendiger Querschnitt der Gesellschaft“ solle dort eine Heimat finden. Im Süden sei das Areal mit größtenteils zweigeschossigen Wohnbebauungen umgeben. „Der Vorentwurf nimmt im Osten die angrenzende Bebauung mit zweigeschossigen Einfamilien- und Reihenhäusern auf. In Verlängerung der Zufahrtsstraße soll über einen Quartiersplatz der Blick weiter nach Süden zur Friedhofsfläche geführt werden“, sagt Seyfarth, der betont, dass die Bebauung immer wieder mit Hilfe von Grünflächen aufgelockert werden soll. Bis zu 100 Wohneinheiten könnten entstehen.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz wichtig

Der Quartiersplatz könnte nach Vorstellungen von Seyfarth den Mittelpunkt des neuen Quartiers bilden. Um den Platz herum könnten größere Gebäudekomplexe mit bis zu drei Stockwerken entstehen, wo beispielsweise Wohngruppen oder Seniorenwohnungen ihren Platz finden könnten. Der Architekt schlägt zudem vor, mit maximalen Höhen statt mit Geschossvorgaben zu planen.

Durch das Quartier soll laut Seyfarth eine verkehrsberuhigte Ringstraße führen. Diese Ringstraße könnte alle weiteren Baufelder erschließen. So könnten Sackgassen und Wendehammer vermieden werden. Der Architekt schlägt zudem vor, dass Parkplätze auf ein Mindestmaß reduziert werden. Zudem plant er Ladestationen für E-Autos. Laut Seyfarths Vorstellung soll aber der Fuß- und Radverkehr innerhalb des neuen Quartiers und in der Verbindung zum Ortskern Vorrang erhalten. Daher sieht er ausreichend Fahrradstellplätze mit Ladestationen vor.

Im östlichen Bereich des Neubaugebiets könnten nach seiner Vorstellung Einfamilienhäuser entstehen, in der Mitte des Baugebiets könnte die Bauweise verdichtet werden – mit zwei oder dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern. Über eine örtliche Bauvorschrift sollten die Grundzüge einer nachhaltigen Planung und Gestaltung festgeschrieben werden. Die maximalen Gebäudehöhen der neuen Bebauung passen sich an das Umfeld an und werden die maximalen Firsthöhen an der Sorsumer Straße unterschreiten.

Solaranlagen sollen ermöglicht werden

Seyfahrt schlägt zudem schon beim ersten Entwurf vor, dass die Häuser nach Süd-West und Süd-Ost ausgerichtet werden. Diese Lage schaffe eine gute Voraussetzung für eine Nutzung der passiven Sonnenenergie ohne die starke Überhitzungsproblematik einer reinen Südausrichtung im Sommer. Dachflächen können zudem gut für Solarthermie und Photovoltaik genutzt werden. Die Wärmeversorgung für das Quartier ist über ein Nahwärmenetz mit BHKW im Norden des Gebietes geplant.

Für Unmut sorgte allerdings bei der Vorstellung der Ideen, dass die nördliche Fläche des Plans in Privatbesitz ist und nicht der Klosterkammer gehört. Allerdings betonte Seyfarth, dass sein Plan auch ohne dieses Gebiet funktioniert. Die Grundstücke wurden allerdings bereits in die Planung einbezogen, damit man sehen könne, wie sich das Gebiet über die kommenden Jahrzehnte entwickeln könnte.

Von Lisa Malecha