So können Wennigser trotz Corona ihren eigenen Gottesdienst feiern

Gemeinde Wennigsen

Auch an diesem Wochenende haben sich die Kirchengemeinden in Wennigsen und den Ortsteilen wieder einiges für ihre Mitglieder einfallen lassen. Die Marien-Petri-Gemeinde Wennigsen wird bis zur Öffnung der Kirchen für Gottesdienste ihre sogenannten Andachten to go an den vier Orten anbieten.

Die Andachtstexte hängen jeweils sonnabends ab 18 Uhr vor der Klosterkirche und Friedhofskapelle in Wennigsen, vor der Kapelle in Sorsum und vor dem Glockenturm am Corvinus-Zentrum in der Wennigser Mark und können mitgenommen werden. Weiterhin wird die Kirche in Wennigsen unter Einhaltung der Abstandsregeln und einer Höchstzahl von zehn Personen in der Kirche sonntags von 14 bis 16 Uhr für ein stilles Gebet geöffnet werden.

Holtensen und Bredenbeck bieten Worte zum Sonntag an

Dir Kirchengemeinde Holtensen-Bredenbeck wird ihre Worte zum Sonntag jeweils sonnabends ab 18 Uhr an der Kirche in Holtensen und am Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck an die Tür hängen. Dort können sie von den Gemeindemitgliedern abgeholt werden.

Die aufgerollten Zettel mit kurzen Texten und Denkanstößen können mit nach Hause genommen werden. Quelle: privat

Von Lisa Malecha