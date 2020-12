Wennigsen

Corona schränkt die Menschen in ihrem Alltag ein – und auch die Schüler der KGS, die eigentlich in diesem Jahr ihre Partnerschule, die Heritage School in Kalkutta besuchen wollten. Dennoch halten die Jugendlichen Kontakt –und lassen sich neue Arten des Austauschs einfallen. Unter anderem verschicken die Wennigser weihnachtliche Grüße nach Indien.

Durch die Corona-Pandemie könnten die Schülerinnen und Schüler „vieles nicht erleben, viele Erfahrungen nicht mitnehmen, die unser Leben bereichert und beeinflusst hätten“, sagt Marie Heißmeier und ergänzt: „So geht es jedenfalls uns, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des PASCH-Austausches mit der Heritage School.“ Bereits seit zehn Jahren wird dieser Austausch angeboten, regelmäßig besuchen sich Schüler aus Wennigsen und Kalkutta. „Der Austausch berührt regelmäßig viele Schüler stark und bringt eine unvergessliche Zeit mit sich“, sagt Heißmeier.

Anzeige

Schüler erklären Weihnachtsbräuche

„Doch Corona hat uns in diesem Jahr, so wie vielen anderen, einen Strich durch die Rechnung gemacht und uns so dazu gezwungen, einen anderen Ausweg zu finden, um trotz dieser beinahe schon bizarren Situation in Kontakt mit der Partnerschule zu treten.“ Und so kam es, dass die Wennigser Schüler für ihre Partnerschüler einen digitalen Adventskalender erstellt haben.

Die Schüler der Indien-AG haben mit Weihnachtsmann Gert Ackermann (ehemaliger Lehrer und Gründer der AG) ein Video für die Schüler in Indien gedreht. Quelle: privat

Online können die indischen Schüler täglich ein neues Türchen öffnen und erfahren dabei vieles über Weihnachten und die Bräuche ihrer Austauschpartner. „Unter anderem haben verbergen sich Plätzchenrezepte, ein Lehrvideo, worum es an Weihachten überhaupt geht, eine Erklärung, was es mit unseren Adventskalendern auf sich hat und vieles mehr hinter den Türchen“, sagt Birgitta Martin, die die AG leitet. Zudem haben die Schüler auch Videos gedreht, Rätsel erstellt und Bastelanleitungen gegeben.

KGS macht beim Schulfest mit

Doch die Corona-Pandemie bot den Wennigsern auch eine ganz neue Chance: Erstmals hat die Heritage School ihr Schulfest „ Youthopia“ online durchgeführt – und auch Schüler aus Wennigsen eingeladen. Bei Youthopia konnten sie an vielen Spielen und Wettbewerben teilnehmen. Und da alles in diesem Jahr digital war, konnten auch die Wennigser Schüler Teil des aufregenden Events sein.

„Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wie Sing-, Tanz- oder Redewettbewerben, wählten wir schließlich eine etwas abgewandelte Weise des Spiels ’Treasure Hunt’“, sagt Heißmeier. „Wir konnten in einem Team spielen, blieben allerdings auf Abstand und hatten die Möglichkeit über die Kommunikationsplattform Discord zu reden. So konnten wir uns absprechen und probierten, so gut es ging, die uns ein nach dem anderen gestellten Rätsel zu lösen.“ Bei Fragen oder Problemen konnten die Wennigser Schüler sich den indischen Lehrer wenden und Hilfe erhalten. Das Team, das die Aufgaben am schnellsten bewältigte und in der vorgegebenen Zeit die meisten Rätsel löste, wurde dann zum Sieger gekürt.

Die Heritage School hat sich bei den Schülern der KGS für die Teilnahme bei "Youthopia" bedankt. Quelle: screenshot (privat)

„Es war sehr spannend, Teil eines solchen Megaevents zu sein. Mir, aber auch allen anderen Teilnehmern hat es gezeigt, dass auch unter so erschwerten Bedingungen der Kontakt zwischen unserer deutschen und der indischen Schule nicht abbrechen wird“, sagt Heißmeier.

Von Lisa Malecha