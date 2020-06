Wennigsen

Eigentlich sieht das Haus von Familie Kulawik recht normal aus – ein modern gestalteter Neubau mit Flachdach. Doch vorn am Haus, gleich neben der Haustür, prangt eine grüne Hausnummer. Denn im Inneren verstecken sich viele Energiesparer, die der Familie die Auszeichnung mit der Grünen Hausnummer von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und der Klimaschutzagentur Region Hannover eingebracht haben.

246 Quadratmeter habe das Haus, sagt Sascha-Matthias Kulawik. Dafür zahlten sie monatlich 29 Euro an Energiekosten. Zum Vergleich: In ihrem alten Haus hätten sie für 120 Quadratmeter etwa 200 Euro Kosten gehabt. Bei ihrem Umzug im Jahr 2016 hatten sie sich entschieden, energieeffizient zu bauen. „Wir wollten schon nachhaltig bauen“, sagt Kulawik. Nicht zuletzt, weil sie eine Vorbildfunktion für ihre drei Kinder hätten. Unter ihnen ist auch eine Tochter im Teenageralter. „Es ist schon schön, wenn man nicht so viele Angriffspunkte hat als Eltern“, sagt er lachend.

Anzeige

Wennigser Familie hat einen hohen Energieverbrauch

Um das Haus möglichst nachhaltig zu bauen, haben Kulawiks eine Erdwärmepumpe installiert, die 110 Meter in den Boden reicht. Die Energie werde dann einfach an die Heizung weitergeleitet, erläutert Kulawik. Auf dem Dach ist eine große Fotovoltaikanlage installiert. Die hat zwar mit Förderung immerhin noch 25.000 Euro gekostet. Nach 20 Jahren erwirtschafte die Anlage jedoch schon 35.000 Euro, sodass sie am Ende 10.000 Euro sparten, rechnet der Familienvater vor. Dazu befindet sich im Keller ein Speicher. „Wenn wir mehr produzieren, als wir verbrauchen.“

Weitere NP+ Artikel

Unter diesem Gullydeckel im Garten der Kulawiks versteckt sich eine Erdwärmepumpe. Quelle: Alina Stillahn

Dabei hat die Familie einen hohen Energieverbrauch. Denn Vater Sascha-Matthias Kulawik ist in der IT-Branche tätig und nutzt daher viele Geräte. Dafür haben sie einen Cloud-Tarif, der nach Bedarf die Energie ins Netz speist und 29 Euro kostet. Doch mithilfe von Computern können sie ihr Haus noch effizienter gestalten: So steuert Kulawik alle Räume individuell und passt beispielsweise die Heizung an. Aber auch eine Lichtsteuerung ist installiert. „Falls der Lütte vergisst, den Lichtschalter auszumachen.“

Sascha-Matthias Kulawik hat ein Smarthome und kann damit beispielsweise die Heizung für jeden Raum individuell anpassen. Quelle: Alina Stillahn

Energieeffiziente Häuser in der Nachbarschaft sollen sichtbarer werden

Beim Bau wurde auf Naturdämmstoffe verzichtet. Das habe auch mit der Planung des Hauses zu tun gehabt, gibt Kulawik zu. „Wir haben zu spät darüber nachgedacht.“ Das Problem kennt auch Vanessa Kohlmeier von der Klimaschutzagentur Region Hannover. Denn ein guter Energiestandard brauche auch viel Planung, sagt sie. Damit mehr Menschen ihre Bauvorhaben auch energieeffizient planten und so auch privat etwas zum Klimaschutz beitragen, sei die Grüne Hausnummer ins Leben gerufen worden.

„Wir möchten besonders energieeffiziente Häuser in der Nachbarschaft sichtbar machen“, sagt ihre Kollegin Mona Hosseini ergänzend. „Das ist nicht, worauf man warten muss, sondern was man umsetzen kann.“ Auf schnelle Umsetzung hofft auch der Klimaschutzmanager der Gemeinde, Jan Krebs. Ein Haus wie das der Kulawiks könne für neue Bauvorhaben in Wennigsen Vorbildwirkung haben.

So klappt die Bewerbung für die Grüne Hausnummer Noch bis zum 31. Juli können sich Hauseigentümer für die Auszeichnung Grüne Hausnummer bewerben. Diese wird für Neubauten und Sanierungen vergeben, die nach dem 1. Oktober 2009 umgesetzt wurden oder die gleichen Effizienzstandards erreichen. Ausgezeichnet werden Neubauten, die den sogenannten KfW-Effizienzhausstandard 55 – der Standard zeigt an, wie viel Energie ein Haus verbraucht – erfüllen oder übertreffen sowie Bestandsgebäude, die auf ein KfW-Effizienzhausniveau saniert wurden. Wenn eine Sanierung durch Einzelvorhaben erfolgte, sind mindestens drei der durchgeführten Maßnahmen aus dem Bewerbungsbogen erforderlich, wobei mindestens zwei davon die Gebäudehülle betreffen müssen. Der Bewerbungsbogen kann online auf www.klimaschutz-niedersachsen.de/gruenehausnummer ausgedruckt und ausgefüllt werden. Bei der Klimaschutzagentur Region Hannover und auf www.klimaschutz-hannover.de gibt es ebenfalls Bewerbungsbögen. Die Grüne Hausnummer wird von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen gemeinsam mit der Klimaschutzagentur Region Hannover verliehen. Die Aktion wird durch die Sparkasse Hannover unterstützt. Die ausgezeichneten Hauseigentümer bekommen eine Grüne Hausnummer, die am Haus angebracht werden kann sowie eine Urkunde. Zudem werden zwei Sonderpreise in Höhe von jeweils 500 Euro ausgelobt. Der Ernercity-Fonds ProKlima zeichnet jährlich ein Sanierungsprojekt mit dem Zukunftspreis „Modernisierung“ aus, die Avacon AG prämiert das Zukunftshaus „Neubau“. ams

Von Alina Stillahn