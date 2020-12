Der Baustopp an der Wennigser Hauptstraße ist nicht ideal – das räumt jetzt auch Bürgermeister Christoph Meineke ein. Doch er betont: Die Arbeiten liegen fast wieder im Zeitplan. Bis Ende 2021 soll die Hauptstraße bis zur Höhe von Kaufhaus Müller fertiggestellt sein.

