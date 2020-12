Wennigsen

Die Probleme im aktuellen Lehreralltag sind offenkundig: getrennte Lerngruppen, Präsenzunterricht und Home-Office, Maskenpflicht, Einhalten der Hygieneregeln – und gefühlt jeden Tag neue Anweisungen. „Es ist schon ungünstig, dass ständig Neuerungen an uns weitergegeben werden“, sagt der stellvertretende KGS-Leiter Kai Birkner. Das erschwere die Organisation für die Lehrkräfte der Sophie-Scholl-Gesamtschule immens.

Zwar zeigt Birkner Verständnis für die Regelungen und auch für die Änderungen, da er sich vorstellen kann, wie schwierig es momentan sei, gute Lösungen zu finden . „Es wäre aber schöner gewesen, hätten wir früher planen können. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin“, zeigt er sich zuversichtlich. Seit Anfang der Woche müssen sich die 850 Schüler jeweils bei ihrem Klassenleiter an- beziehungsweise abmelden – je nachdem, ob sie zur Schule kommen oder im Homeschooling bleiben.

Die Angst ist beim Unterricht immer dabei

Für alle wird der gleiche Stoff vorbereitet, betont Birkner. Es gebe mittlerweile zum Glück genügend Plattformen, auf denen die Schüler interaktiv Aufgaben lösen und sogar Fremdsprachen lernen könnten. Dennoch sei er dankbar, dass bald die Weihnachtsferien beginnen. „Ich denke, darüber sind wir alle froh. Beim Unterrichten ist momentan immer Angst mit dabei.“ Wenn Lehrer und Schüler täglich in einem kleinen Klassenraum mit 25 bis 30 Menschen sitzen, frage man sich schon, ob man sich nun infiziert haben könnte.

Wie viele Schüler aktuell die Möglichkeit des Homeschoolings nutzen, könne er nicht genau sagen, teilt Birkner mit. Denn die jeweiligen Klassenlehrer würden derzeit die Listen erfassen – bei 850 Schülern sei das anders nicht möglich.

Das gilt nach den Ferien

Nach den Weihnachtsferien wird der Schulbetrieb am 11. Januar 2021 mit erhöhten Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen. Die weiterführenden Schulen starten in ganz Niedersachsen im Wechselunterricht in den Schuljahrgängen 5 bis 12 nach Szenario B in geteilten Klassen. Schüler der 13. Jahrgänge, für die Abiturprüfungen anstehen, haben Präsenzunterricht nach Szenario A, tragen allerdings eine Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht.

Von Lisa Malecha