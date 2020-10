Wennigsen

Warum wird die neue Skateranlage am Bröhnweg noch nicht freigegeben? Um diese Frage ging es kürzlich bei einem Ortstermin mit interessierten Ratsmitgliedern und dem zuständigen Fachbereichsleiter Martin Waßermann.

Auf Einladung der Sozialdemokraten hatte Waßermann die Verzögerung erläutert. Eine offizielle Eröffnung sei derzeit nicht möglich, da das beauftragte Bauunternehmen teilweise mangelhaft gearbeitet habe. Diese Mängel müssten beseitigt sowie Kostensteigerungen aufgeklärt werden. Zudem fehle noch ein Zaun, denn eine Einfriedung der Anlage ist gesetzlich vorgeschrieben.

Betreten der Skateanlage verboten

Bei einem Ortstermin mit der Baufirma in der kommenden Woche solle aber an einer einvernehmlichen Lösung gearbeitet werden, teilte Waßermann mit und ergänzte: „Wir gehen von einer Eröffnung noch in diesem Jahr aus.“

„Betreten verboten!“: Noch darf die Skate- und Bikeanlage am Bröhnweg nicht genutzt werden. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

Das Gelände ist nach wie vor eine Baustelle, die nicht betreten werden darf – „zum eigenen Schutz“, sagte Waßermann. „Eltern haften für ihre Kinder“, betonte er. Ein Bauzaun verhindert eigentlich momentan auch noch offiziell den Zutritt. Die Gemeinde hat außerdem Schilder aufgestellt – viele Kinder und Jugendliche nutzen die noch gesperrte Strecke trotzdem schon.

Die SPD wird sich weiterhin mit Nachdruck für eine zeitnahe Eröffnung einsetzen. „Wir unterstützen das Jugendparlament auch dabei, dass ein Unterstand oder Container auf dem Gelände aufgestellt wird“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Ingo Klokemann.

Wunsch besteht seit über zehn Jahren

Die Idee für die Anlage war bereits vor mehr als zehn Jahren im Jugendparlament entstanden, seit Sommer 2013 treiben die Jugendlichen die Pläne gezielt voran. Damit die geplante Skate- und Bikeanlage, die auch mit dem BMX-Rad, Skateboard, Longboard, Scooter und Inlinern genutzt werden kann, tatsächlich den Bedürfnissen ihrer künftigen Nutzer entspricht, war zwischen Jugendparlament, Politik und Verwaltung vereinbart worden, dass die Jugendlichen an den konkreten Planungen beteiligt werden. Es gab es mehrere Workshops, bei denen sie gemeinsam mit Architekt Dirk Lücke, der selbst Skater ist, ihre Skaterouten und ihren Bike-Trail entwickelten. Das 180.000-Euro-Projekt wird mithilfe von Spenden, die das Jugendparlament gesammelt hat, und der Eigenleistung der Gemeinde realisiert.

Von Lisa Malecha