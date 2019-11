Seltener Gendefekt: Forschungsfahrt soll krankem Luca neue Chancen eröffnen

Wennigsen

Der neunjährige Luca lächelt, als Besuch in das Wohnzimmer des Zweifamilienhauses in Wennigsen kommt. Der Junge ist schwerbehindert, leidet unter einem seltenen Gendefekt. „Er kann zum Glück selbst atmen, seine Augen mit Zeitverzögerung gezielt bewegen und ohne Medikamente einschlafen und aufwachen“, sagt Großmutter Elisabeth Schalk. Im Gegensatz zu anderen Leidensgenossen sei Luca außerdem in der Lage, selbst zu husten, ergänzt die 62-Jährige. „Das ist bei der Rundumbetreuung eine große Arbeitserleichterung.“ Wenn es darum geht von Lucas Behinderung zu erzählen, ist die Großmutter unverzichtbar. Beide Eltern sind gehörlos, und Lucas Oma ist als Dolmetscherin für Lucas 40-jährige Mutter Svenja Kropp im Einsatz. Sie übersetzt Fragen und Antworten zur Situation der Familie für die Mutter in Gebärdensprache.

Seltener Gendefekt erfordert intensive Pflege und Betreuung

PCH – so lautet die Abkürzung für Pontocerebelläre Hypoplasie Typ 2, den seltenen Gendefekt, unter dem Luca seit seiner Geburt leidet und der seit fast zehn Jahren den Alltag der Familie bestimmt. „Auf etwa eine Million Menschen kommt in Deutschland jeweils etwa ein Kind mit PCH. Viele der Kinder sterben vor ihrem zehnten Lebensjahr“, sagt die Großmutter. Grund für die geringe Zahl der Menschen, die an PCH erkranken: Der Gendefekt wirkt sich nur aus, wenn ihn beide Eltern in sich tragen. Aus diesem Grund ist Luca sehr schwer behindert. „Er hat nur einen Rest Kleinhirn, keine Körperspannung, kann nicht gehen, nicht sprechen und muss möglichst immer fixiert sein“, sagt die Oma. Weil er nahezu unaufhörlich Arme und Beine bewege, sei die Gefahr groß, dass er andere verletze. Trotzdem sei es möglich, dass er täglich in der Janus-Korczak-Förderschule in Springe betreut werde.

Gehörlose Mutter gibt Job als Bauzeichnerin auf

Um sich rund um die Uhr um Luca kümmern zu können, hat Mutter Svenja ihren Job als Bauzeichnerin aufgegeben. Ihr Mann Enrico arbeitet weiterhin als Landschaftsgärtner. Die Mutter hat so auch mehr Zeit für ihren sechsjährigen Sohn Fynn. Lucas Bruder sei völlig gesund zur Welt gekommen, erzählt die Großmutter. „In der elften Schwangerschaftswoche wurde Genmaterial entnommen und kein Defekt entdeckt“, sagt sie. Die Erbkrankheit von Luca sei zwar zurzeit noch nicht heilbar. „Aber es gibt Hoffnung: Experten forschen intensiv und wollen in einigen Jahren Therapien für den Gendefekt entwickeln können“, berichtet Schalk.

Kreuzfahrt ermöglicht Experten Forschungsstudien

Große Hoffnung setzten betroffene Familien schon jetzt auf die regelmäßigen Treffen erkrankter Kinder mit Angehörigen, Ärzten, Therapeuten, internationalen Experten und Pflegepersonal. „Weil an den Treffen in verschiedenen Hospizeinrichtungen aus Platzgründen bisher immer nur wenige Familien teilnehmen können, hat der von Eltern gegründete Verein PCH-Familie eine Hilfsinitiative gestartet“, sagt Schalk. Das nächste große Treffen soll im August 2020 im Rahmen einer Forschungsfahrt auf einem Kreuzfahrtschiff auf der Ostsee stattfinden. Auf einem großen Schiff sei genügend Platz für eine rollstuhlgerechte Zusammenführung möglichst vieler betroffener Familien mit ihrem Pflegepersonal und Experten. Außerdem solle den erkrankten Kinder sowie deren Angehörigen ein Erlebnis ermöglicht werden, das Kraft und Mut für die Zukunft mache. „Immerhin können die Ärzte und Experten dann eine viel größere Bandbreite von den unterschiedlichen Ausprägungen und Schweregraden der Krankheit in ihre Forschung einbeziehen“, erläutert Schalk. Außerdem solle die seltene Erbkrankheit auf diese Weise stärker in die Öffentlichkeit getragen werden.

Eltern geben oft den Beruf für die Pflege ihrer kranken Kinder auf

Für die betroffenen Familien und die Organisatoren der Forschungsfahrt geht es nun darum, für die Aktion und für die weitere Forschungsarbeit Spenden zu sammeln. „Die Kosten der Fahrt in Höhe von rund 1200 Euro pro Person können sich viele Familien nicht leisten, weil wegen des großen Pflegeaufwands für die kranken Kinder meist nur ein Elternteil arbeiten kann“, sagt Lucas Großmutter. Geplant sei es aber trotzdem, insgesamt 25 PCH-Familien mit jeweils vier Pflegekräften sowie Gäste und internationale Experten mitzunehmen. Luca soll auch von seiner Schulassistentin Kathrin Giethe sowie von der Großmutter begleitet werden. „Ich werde ja auch als Gebärdendolmetscherin für die Eltern benötigt“, sagt sie.

Schalk hofft weiter auf den großen medizinischen Durchbruch und verweist auf Lucas instinktives Sozialverhalten. „Als ihm sein kleiner Bruder als neugeborenes Baby auf den Schoß gelegt wurde, ist Luca plötzlich ganz ruhig geworden und hat nicht mehr mit seinen Armen und Beinen gewackelt, um das Baby nicht zu verletzten“, erzählt die 62-Jährige.

Familie hofft auf Spendenbereitschaft

Die Familie hofft nun auf eine große Spendenbereitschaft seitens der Bevölkerung. Denn: Finanziell hat die Erbkrankheit auch bei den Großeltern Spuren hinterlassen: „Um unser Zweifamilienhaus barrierefrei umzubauen, haben wir rund 70.000 Euro investiert“, sagt Schalk. Ihr inzwischen 67-jähriger Ehemann Berndt Schalk habe sich deshalb noch nicht zur Ruhe gesetzt. „Um den Kredit abzahlen zu können, arbeitet er immer noch“, sagt Elisabeth Schalk.

Informationen über die Krankheit PCH, über die Forschungskreuzfahrt und Spendenmöglichkeiten sind im Internet auf der Seite www.cruise4life.de zu finden. Spenden können auch bei der Sparkasse Bremen eingezahlt werden: auf dem Spendenkonto PCH-Familie e.V. , IBAN DE54 2905 0101 0082 5458 72, Stichwort: Cruise4life.

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Grundschule feiert letztes inklusives Sportfest

Von Ingo Rodriguez