Wennigsen

In Wennigsen nehmen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter zu. Nachdem am Montag elf neue Fälle gemeldet wurden, kommen am Dienstag weitere sechs hinzu. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten in Wennigsen auf 24. Zusätzliche Gesundete meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstagmittag nicht.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie in Wennigsen bereits 138 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert klettert am Dienstag weiter von 76,5 auf aktuell 104,3.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab. Der Inzidenzwert für die Region Hannover liegt aktuell bei 120,7.

Von Jennifer Krebs