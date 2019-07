Degersen

Eine 84-jährige Autofahrerin aus Hannover erlitt am Freitagnachmittag einen Schwächeanfall auf der Bönnigser Straße. Als Folge kam die Seniorin mit ihrem Smart nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem in einer Parkbucht abgestellten VW Amarok zusammen. Durch den Aufprall wurde der VW etwa an...