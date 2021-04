Wennigsen

Ende Februar hat der Schülerrat der Grundschule Wennigsen seine Arbeit wieder aufgenommen, nachdem durch Corona fast ein Jahr lang pausiert wurde. Sein aktuell wohl wichtigstes Thema: der Schulkiosk.

Der Schülerrat ist ein wichtiges demokratisches Element an der Grundschule Wennigsen. Er wird aus den Klassensprechern und Klassensprecherinnen der zweiten, dritten und vierten Klassen gebildet. Im Schülerrat können die Jungen und Mädchen dann alle Belange diskutieren und beraten, die viele oder alle Klassen betreffen. Die Kinder haben so die Möglichkeit, ihre Schule mitzugestalten.

Themen sind vielfältig

Wegen des derzeitigen Unterrichts im Wechselmodell trifft sich der Schülerrat momentan in zwei Gruppen. Alle zwei Wochen werden wichtige Anliegen thematisiert. In den ersten Treffen ging es laut Lehrerschaft etwa darum, sich gegenseitig und die Arbeit im Schülerrat kennenzulernen, einen Blick auf die Corona-Situation zu werfen und die nächsten Themen festzulegen.

Bei der Sammlung möglicher Themen zeigte sich bereits, wie vielfältig das Spektrum ist. Insbesondere die Themen, die die Kinder eingebracht haben, betreffen viele verschiedene Bereiche: Die Skate- und Bikeanlage in Wennigsen, zu viele gefährlichen Situationen im Straßenverkehr vor der Schule, verunreinigte Schultoiletten, Spieleausleihe in den Pausen, Umgang mit den Schulbeeten und vieles mehr. Auch aus dem Kollegium wurden Themen durch Schulsozialarbeiterin Katja Mynarek-Busse und Lehrerin Diana Braunholz eingebracht, die gemeinsam den Schülerrat unterstützen.

Pläne für Schulkiosk werden erarbeitet

Zu diesen Themen zählte zum Beispiel der Schulkiosk. Und dieser war – außer der Situation auf den Toiletten – Schwerpunkt der letzten Sitzung vor den Osterferien. Die Kinder sollten in Kleingruppen Ideen sammeln, was sie gern im Schulkiosk kaufen wollen und was ihnen dabei besonders wichtig ist.

Ideen für Produkte gab es reichlich, zum Beispiel belegte Brötchen und Obst. Wichtig war den Kindern aber, dass nicht so viel (Plastik-)Müll entsteht und dass die Produkte nicht zu teuer sind. Anhand dieser ersten Ideen wird nun nach den Osterferien weitergearbeitet. Dabei sollen auch bereits erarbeitete Vorschläge aus dem Kollegium vorgestellt und beachtet werden und die Verkaufsmodalitäten geklärt werden.

Von Lisa Malecha