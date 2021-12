Wennigsen

Gelungener Einsatz im Dienst der guten Sache: Getreu dem Motto „Sankt Martin teilte - wir auch!“ haben die Kinder an der Grundschule Wennigsen auch in diesem Jahr wieder Spenden gesammelt, um die Schulpatenschaft für einen Jungen in Malawi in Kooperation mit der Hilfsorganisation „Plan international“ fortsetzen zu können. Außerdem wurde Geld für die befreundete Partnerschule in Tansania gesammelt. Dabei kam ein Betrag von insgesamt 536 Euro zusammen.

Für die Patenschaft mit dem Jungen namens Medson in Malawi, der vor wenigen Tagen seinen elften Geburtstag gefeiert hat, kann die Grundschule Wennigsen aus dem Erlös für ein weiteres Jahr den Beitrag an die Hilfsorganisation in Höhe von 336 Euro bezahlen. Als kleines Dankeschön für ihre Spende durften sich die Grundschülerinnen und -schüler über eine selbstgegossene Walnuss-Glückskerze oder über selbstgebackene Kekse freuen.

Den Restbetrag von 200 Euro aus dem Gesamterlös überweisen die Wennigser jetzt an ihre Partnerschule in Tansania. Für diese Aktion wurden selbstgezogene Zimmerpflanzen gegen eine Spende zur Unterstützung der Partnerschule angeboten.

Damit nicht genug: Bei der zeitgleichen Teilnahme an der Hilfsaktion „Tulpen für Brot“ kamen weitere 450 Euro zusammen. Dieses Jahr soll der Erlös nach Angaben der zuständigen Lehrerin Leonore Albers in Absprache mit den Kindern der Grundschule Wennigsen zu je 45 Prozent an Rettungszentren für Orang-Utans auf Borneo und an die Welthungerhilfe sowie zu 10 Prozent an die Deutsche Krebshilfe gehen.

