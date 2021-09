Wennigsen

Das ist Rekord: Knapp eine Woche vor der Kommunalwahl am 12. September haben schon doppelt so viele Wahlberechtigte in Wennigsen ihre Stimme per Brief abgegeben als bei der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren. Am Montag hat das Rathaus in Wennigsen mehr als 3100 Anträge von Briefwählern bearbeitet, die ihre Wahlunterlagen zugeschickt haben möchten – das sind über 25 Prozent der knapp 12.000 Wahlberechtigten „Wir sind momentan ganz schön am Rödeln“, sagt Gemeindewahlleiterin Ines Lindam. „Aber wir haben erfahrene Leute und kriegen das hin.“ Für die Bundestagswahl haben bis jetzt 1890 Wennigser Briefwahl beantragt.

11.737 Wennigser dürfen wählen

Genau 11.737 Wennigserinnen und Wennigser sind bei der Kommunalwahl wahlberechtigt. Wählen darf man ab 16 Jahren. Bürgermeister, Rat, Ortsräte, Regionspräsident und Regionsversammlung werden am Sonntag, 12. September, in Wennigsen gewählt. Es gibt 15 Wahllokale. Zudem gibt es zwei Briefwahl-Vorstände. „Weil so viel zu tun ist, haben wir hier im Haus schon einen Aufruf gemacht, wer beim Eintüten und Verschicken der Briefwahlunterlagen helfen kann“, sagt Lindam.

Mit der Briefwahl sollte man eigentlich mehrere Tage vor der Wahl fertig sein. Wer die Unterlagen hat, kann sie aber sogar am Sonntag noch im Rathaus in den Briefkasten einwerfen. Es ist auch möglich, die Wahl sofort im Briefwahlbüro vorzunehmen, dort sein Kreuzchen auf den Wahlzetteln zu machen und sie danach direkt in die Urne einzuwerfen.

Briefwahlbüro diesmal nicht im Rathaus

Für die Briefwahl kann man keine Termine vereinbaren. Man sollte deswegen Wartezeit einplanen, wenn man seine Unterlagen abholen oder direkt vor Ort in der Briefwahlstelle wählen will, rät die Gemeindeverwaltung. Anders als sonst befindet sich die Briefwahlstelle nicht im Rathaus, sondern an der Hauptstraße 11 A. Dort hat normalerweise der Baustellenkümmerer sein Büro. Wegen Corona wurde nun die Briefwahlstelle dorthin verlegt. Im Rathaus wäre es mitunter zu eng geworden, weil auch immer Leute beim Bürgerbüro anstehen, sagt Lindam. Bei der neuen Briefwahlstelle befindet sich der Wartebereich draußen.

Das Team der Wahlleiterin ist auch bereits darauf eingestellt, dass es bei der Bürgermeisterwahl eine Stichwahl geben wird, da wahrscheinlich keiner der fünf Kandidatinnen und Kandidaten im ersten Durchgang die nötige absolute Mehrheit erreichen wird. „Für die Stichwahl muss es dann ratzfatz gehen mit den Briefwahlunterlagen“, sagt Lindam.

Der Gemeindewahlausschuss tagt Montagnachmittag, 13. September, um das Wahlergebnis amtlich festzustellen. Erst danach können die neuen Stimmzettel erstellt und gedruckt werden. Aus organisatorischen Gründen bleibt die Briefwahlstelle in Wennigsen deswegen am Montag, 13. September, geschlossen. Die Stichwahl wäre am Bundestagswahl-Sonntag am 26. September.

Das Briefwahlbüro ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 15 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 15 Uhr und freitags von 7 bis 12 Uhr. Wer wählen will, muss die gelbe Wahlbenachrichtigungskarte und den Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

Von Jennifer Krebs