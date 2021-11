Bredenbeck

Am Waldsportparkplatz in Bredenbeck haben Spaziergänger am Wochenende eine hässliche Entdeckung gemacht. In und vor der Wanderhütte unterhalb des Sportplatzes lagen unzählige Glasscherben, kaputt geworfene Flaschen, leere Bierpullen und anderer Müll. „Scheinbar haben irgendwelche Leute dort ein Saufgelage veranstaltet“, vermutet ein Wennigser, der seinen Namen in der Zeitung nicht lesen will. Dieser Anblick, sagt er, mache ihn traurig und wütend. „Spaziergänger oder Leute, die Hunde ausführen, könnten sich an den vielen Scherben verletzen.“

„Unglaublich so etwas!“

Die Empörung über diese „Zerstörungswut, Ignoranz und Gleichgültigkeit“ ist auch auf Facebook groß. Manche Leute würden sich „schlimmer als Schweine“ benehmen, kommentiert dort jemand verärgert das gepostete Video über die verschmutzte Schutzhütte. „Schlimm!“ Das sei „nur zum Kotzen“. „Unglaublich sowas!“ Man hätte früher ja auch mal gefeiert, aber so hätte es hinterher komischerweise nie ausgesehen. Offenbar war die Gruppe junger Leute am Freitagabend sogar dabei gesehen worden, wie sie mit einem Einkaufswagen randvoll mit Alkohol die Glück-Auf-Straße hoch durchs halbe Dorf marschierte.

Leider kein Einzelfall

Auch der Wennigser, der sich nicht namentlich äußern will, hat keinerlei Verständnis für die Hinterlassenschaften. Zusammen mit anderen Spaziergängern hatte er am Wochenende in der Schutzhütte aufgeräumt und Müll und Scherben weggeschafft. Leider sei dies hier kein Einzelfall, bedauert er. Dass Müll an Schutzhütten nicht weggeräumt werde, käme immer wieder vor. Deswegen sei es auch kein Wunder, dass die Waldbesitzer keine Wanderhütten und Bänke mehr im Wald haben möchten.

Geld von der Region

Der Waldparkplatz unterhalb des Sportplatzes in Bredenbeck war erst vor einigen Jahren mit Geldern der Region Hannover umgestaltet worden, inklusiver einer neuen Hütte. Auch die Polizei musste anscheinend schon mehrfach einschreiten und sieht dort des Öfteren nach dem Rechten.

Von Jennifer Krebs