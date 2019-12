Schachjugend peilt ersten Mannschaftssieg an

Wennigsen

Junge Denksportler auf dem Vormarsch: Die Nachwuchsmannschaft des Schachklubs (SK) Wennigsen ist nach ihrem ersten Turnierjahr für die Zukunft gut gerüstet. „Im November sind wir zum ersten Mal mit einer Mannschaft bei der U12- Bezirksmeisterschaft angetreten“, erzählt Trainer Bernd Haletzki. Zwar sei bislang noch kein Mannschaftssieg bei den Wettbewerben eingefahren worden. „Die Kinder haben aber reichlich Erfahrung gesammelt und ihre Spielstärke deutlich verbessert“, zieht der Trainer nach dem Premierenjahr eine positive Bilanz. Für das nächste Jahr werde nun auch der erste Teamerfolg angepeilt.

Ben Haletzki gewinnt Weihnachtsturnier

Die Schachjugend des SK Wennigsen trifft sich mit ihrem Trainer schon seit gut anderthalb Jahren zu den regelmäßigen Trainingseinheiten an jedem Donnerstagnachmittag im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck. Im internen Spielbetrieb war laut Haletzki in den vergangenen Wochen auch wieder ein Weihnachtsturnier angesagt. „Sechs Jugendliche sind jeweils in zehnminütigen Partien gegeneinander angetreten“, berichtet der Trainer. Für den neunjährigen Ben Haletzki war das Turnier ein Siegeszug. „Er hat jedes Spiel gewonnen und wurde überlegen Turniersieger“, sagt der Trainer. Den zweiten Platz errang Leon Cierpka vor Marie Müller auf Platz drei. Max Lücke, Florian Horwart und Jana Schulze erhielten ebenfalls Urkunden.

Jugendliche freuen sich über neue T-Shirts

Nach dem Turnier gab es bei einer kleinen Weihnachtsfeier mit den Eltern eine schöne Überraschung. „Unser Clubmitglied Christian Haletzki hat T-Shirts gestiftet, mit denen die Kinder und Jugendlichen künftig bei den Turnieren und Mannschaftskämpfen antreten können“, sagt der Trainer. Nach den Weihnachtsferien wird ihn beim Trainings- und Spielbetrieb mit Lidia Auras außerdem eine engagierte Schachspielerin unterstützen. „Sie war schon im Schulschach aktiv und wird mir beim Training zur Seite stehen“, kündigt Haletzki an. Interessierte Kinder und Jugendliche mit Grundkenntnissen und Freude am Schachspiel lädt das Trainergespann donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr zu den Übungseinheiten im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ein.

Von Ingo Rodriguez