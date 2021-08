Die 20-jährige Hobbykünstlerin Sabrina Winnecke aus Wennigsen hat sich für den Deutschen Kunstpreis 2021 beworben und schaffte es mit ihrem Ölbild „Atlantica“ in die Vorauswahl. Eine Jury entscheidet im Oktober über die Preisträger. Wer ist die junge Künstlerin? Wir haben sie besucht.

In ihrem kleinen Atelier malt Sabrina Winnecke an dem Bild "New Horizon". Quelle: Frank Hermann