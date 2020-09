Der Radverkehr in Wennigsen soll weiter gestärkt werden, in dem unter anderem Straßen ausgewiesen werden, auf denen Radfahrer Vorfahrt haben. Auch der rote Schutzstreifen auf der stark befahrenen Degerser Straße soll kommen, findet die SPD.

Statt des Schutzstreifens mit gestrichelter Linie fordert die SPD in ihrem Ratsantrag einen etwas breiteren, rot markierten Radfahrstreifen entlang der Degerser Straße. Mittelfristig will die SPD sogar richtige Fahrradstraßen in Wennigsen ausweisen lassen. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)