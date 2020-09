Wennigsen

Die AfD-Regionsfraktion erhebt im Streit um die Sparkasse in Wennigsen schwere Vorwürfe. In einem Antrag hatte die AfD die Regionsversammlung aufgefordert, der Resolution des Wennigser Rates „zum vollwertigen Erhalt der örtlichen Sparkassen-Filiale“ zu folgen und sich gegen die Service-Einschränkungen in den Sparkassen in der Region zu positionieren. Der Antrag fand in der Regionsversammlung aber keine Mehrheit, was der Regionsabgeordnete der AfD, Manfred Kammler, mit völligem Unverständnis zur Kenntnis nimmt. „Die finanzpolitische Blindheit der großen Parteien in der Regionsversammlung erschüttert mich“, sagt er.

Vertreter von CDU und SPD bedauerten zwar die Situation vor Ort. In ihrem Ergänzungsantrag erklärten die Fraktionen allerdings, dass die zunehmende Monopolisierung und Internationalisierung der übrigen Banken auch zukünftig das Schließen von Filialen und Bargeldausgabestellen erforderlich mache. Den Antrag, die Gemeinde Wennigsen in ihrem Anliegen zu unterstützen, lehnten die Fraktionen mit dem Hinweis auf Populismus ab.

„Fatale Folgen für ältere Menschen“

Dass man hier die Gemeinde Wennigsen so im Stich lasse, sei skandalös, findet die AfD. Eine regional ausgerichtete, bürgerfreundliche Infrastruktur und die sichergestellte Versorgung aller Bevölkerungskreise, auch in der Fläche, sei Satzungsbestandteil der Sparkasse Hannover. Dass der persönliche Bargeldverkehr inzwischen vielerorts nicht mehr möglich sei, habe insbesondere für ältere Menschen, von denen nur 20 Prozent das Onlinebanking nutzen, fatale Folgen. „ Wennigsen gehört zu den ältesten Gemeinden der Region. Wir können deswegen die Resolution der Gemeinde nur unterstützen“, betont Kammler.

Bis 2025 nur noch 14 Kassen für Hannover und die Region

Sparkassen-Kunden in Wennigsen können seit Anfang Juni nur noch am Automaten Geld abheben. Das regionale Geldinstitut sieht immer weniger Bedarf an „mitarbeiterbedientem Bargeld“, wie es im Fachjargon heißt. Die Wennigser Bankfiliale ist nicht die einzige, die nach der coronabedingten wochenlangen Schließung ohne Kasse wiedereröffnet wurde. Nur 20 statt bisher 39 Filialen in Hannover und dem Umland sind noch mit Kassen ausgestattet. Und die Planung ist damit nicht abgeschlossen: Bis 2025 soll die Zahl auf 14 schrumpfen.

Von Jennifer Krebs