Vorbildliches Engagement: Region ehrt Wennigsens Klimaschutzbeauftragten Detlev Krüger-Nedde und Bredenbecks DGH-Vorsitzenden Thomas Behr

Das Ehrenamt im Fokus: Wennigsens ehrenamtlicher Klimaschutzbeauftragte Detlev Krüger-Nedde und Thomas Behr vom Dorfgemeinschaftsverein Bredenbeck sind von der Region Hannover für ihr freiwilliges Engagement für die Gesellschaft geehrt worden.

Neuer Dorfmittelpunkt

In 18 Monaten und mit 9000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden ist aus der denkmalgeschützten Mensing’schen Scheune mitten in Bredenbeck ein vielfältig nutzbares Dorfgemeinschaftshaus geworden. Im Juni war die Eröffnung des neuen Dorfmittelpunktes groß gefeiert worden. Das neue DGH bietet ein Dach für alle 13 Bredenbecker Vereine, die sich im Dorfgemeinschaftsverein zusammengeschlossen haben und das Haus nutzen. Über die Vereine ist fast jeder Zweite in Bredenbeck Mitglied des Dorfgemeinschaftsvereins. Vorstandsvorsitzender Behr wurde stellvertretend für die vielen Aktiven im Verein geehrt.

Das Klimaschutzaktionsprogramm

Krüger-Nedde ist der einzige ehrenamtliche Klimaschutzbeauftragte in der Region. 2008 vom Rat der Gemeinde Wennigsen ernannt, hat er seitdem zahlreiche Projekte und Kampagnen initiiert, betreut und begleitet. Nur ein Bespiel von vielen, an denen er großen Anteil hatte: Wennigsen war eine der ersten Kommunen in der Region, die mit Unterstützung der Bürger vor zehn Jahren ihr eigenes Klimaschutzaktionsprogramm verabschiedete. Krüger-Nedde ist Ansprechpartner für die Bürger bei allen Fragen zum Klimaschutz. Darüber hinaus ist er beratendes Mitglied im Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Klimaschutz der Gemeinde.

„Dieser Einsatz sollte uns Vorbild sein“

Insgesamt würdigte die Region am Freitagabend das Engagement von 30 Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen. Regionspräsident Hauke Jagau sprach in der Veranstaltung im Regionshaus seinen Dank aus: „Nur mit diesem Einsatz sichern wir gemeinsam ein Stück Lebensqualität in der Region Hannover. Wer sich für andere einsetzte, sollte uns ein Vorbild sein.“

